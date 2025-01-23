Трамп готовий знижувати ціни на нафту для звершення війни в Україні

Зниження світових цін на нафту могло б оперативно зупинити російсько-українську війну. Про це заявив новообраний президент США Дональд Трамп під час прямого включення на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у четвер, 23 січня.

За словами Трампа, часткову відповідальність за продовження війни в Україні несуть Саудівська Аравія та Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Він висловив подив, що ці країни досі не вдалися до заходів, які могли б вплинути на ситуацію.

📢 «Я збираюся попросити Саудівську Аравію та ОПЕК знову знизити ціну на нафту. Я здивований, чому вони цього не зробили ще до виборів. Якби ціна знизилась, то війна росії проти України швидко б закінчилася», – заявив Трамп.

Він також зазначив, що зниження цін на нафту має супроводжуватися зменшенням відсоткових ставок.

📢 «Коли ціни на нафту знизяться, я вимагатиму, щоб відсоткові ставки негайно впали, і так само вони мають знижуватися в усьому світі», – підкреслив Дональд Трамп.

Напередодні стало відомо, що команда Трампа працює над підготовкою нових потужних санкцій проти росії, спрямованих на її нафтовий сектор. Водночас він висунув ультиматум російському диктатору путіну, закликаючи припинити війну в Україні. В іншому випадку – кремль зіткнеться з масштабними обмеженнями.

Сьогодні речник кремля дмитро пєсков дав відповідь на заяви Трампа. У кремлі заявили, що не бачать нічого нового у погрозах президента США Дональда Трампа щодо запровадження нових санкцій проти росії, якщо не буде досягнуто угоди про завершення війни в Україні.