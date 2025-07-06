Трамп анонсував переговори з Китаєм щодо угоди про TikTok

Президент США Дональд Трамп заявив, що вже наступного тижня у Вашингтоні можуть розпочатися переговори з Китаєм щодо можливої угоди стосовно американських активів популярного мобільного застосунку TikTok. Про це він повідомив у коментарі виданню The Guardian.

За словами Трампа, розмова з китайською стороною запланована на понеділок або вівторок, 7–8 липня. Він зазначив, що американська сторона вже перебуває на фінальному етапі підготовки домовленості.

📢 «Я думаю, що ми почнемо в понеділок або вівторок (7-8 липня) переговори з Китаєм – можливо, з президентом Сі або одним з його представників – але ми практично досягли угоди», – заявив Трамп.

Окремо президент США висловив припущення, що може особисто зустрітися із Сі Цзіньпіном, або прийняти китайського лідера з візитом у США.

📢 «Я не впевнений, але думаю, що так. Президент Сі і я маємо чудові стосунки, і я думаю, що це добре для них. Я вважаю, що угода вигідна для Китаю і вигідна для нас», – додав він.

☝️ Нагадаємо, реалізація заборони на TikTok в США, яка була затверджена Конгресом через побоювання щодо впливу Китаю, вже тричі відкладалась. Останній термін дії чинного рішення — січень 2025 року.

За планом, американські операції TikTok мають бути виділені в окрему компанію, зареєстровану в США. Контроль над нею, згідно з попередніми домовленостями, буде передано американським інвесторам.

👉 Також стало відомо, що група «дуже заможних людей» має намір викупити американську частину соціальної мережі TikTok, яка наразі належить китайській компанії ByteDance. Про це в ефірі телеканалу Fox News 29 червня заявив президент США Дональд Трамп.