Понеділок, 30 Червня, 2025
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TikTok можуть викупити дуже заможні американці — Трамп

Денис Молотов
Денис Молотов
TikTok можуть викупити дуже заможні американці — Трамп

Група «дуже заможних людей» має намір викупити американську частину соціальної мережі TikTok, яка наразі належить китайській компанії ByteDance. Про це в ефірі телеканалу Fox News 29 червня заявив президент США Дональд Трамп.

📢 «Це дуже багаті люди. Вони мають серйозні наміри. Але, ймовірно, для цього буде потрібне схвалення китайської сторони», — зазначив глава Білого дому, не розкривши імен потенційних покупців.

☝️ За словами Трампа, остаточне рішення щодо продажу TikTok в США залишається за урядом КНР, однак він висловив впевненість, що голова КНР Сі Цзіньпін зрештою підтримає угоду.

📢 «Думаю, приблизно за два тижні ми зможемо оголосити, хто саме купить TikTok», — додав Трамп.

🧾 Раніше, за його словами, розглядалася модель створення нової американської компанії, яка мала б повністю взяти під контроль діяльність TikTok у США. Проте ці перемовини були призупинені, коли Пекін виступив проти у відповідь на нові американські мита.

Після цього Трамп ще на три місяці продовжив строк для реалізації продажу TikTok, підкреслюючи стратегічну важливість контролю над даними користувачів.

Платформа TikTok, що належить компанії ByteDance, перебуває у фокусі уваги США через потенційні загрози нацбезпеці. Американська адміністрація неодноразово висловлювала стурбованість можливістю передачі персональних даних американців китайському уряду.

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