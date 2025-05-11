Тіло невідомого чоловіка знайшли біля кордону на Закарпатті

У високогір’ї на Закарпатті неподалік українсько-румунського кордону прикордонники знайшли тіло невстановленого чоловіка. Про новий випадок загибелі повідомила Державна прикордонна служба України в суботу, 10 травня.

За даними відомства, це вже другий загиблий, виявлений у цьому регіоні протягом тижня. Тіло знайшли в підніжжі гори Піп Іван Мармароський — приблизно за кілометр від кордону з Румунією.

📢 «Сьогодні, у підніжжя гори Піп Іван Мармароський, прикордонники Мукачівського загону знайшли тіло невідомого чоловіка. Загиблого виявили за кілометр від державного кордону з Румунією, у важкодоступній гірській місцевості. На місце події викликали рятувальників та поліцію», — йдеться в повідомленні ДПСУ.

У прикордонній службі не виключають, що загиблий міг спробувати втекти з України шляхом перетину державного кордону у невизначених місцях. Особу чоловіка поки що не встановлено.

📢 «Загиблого знайшли у важкодоступному районі, куди складно дістатися через складний рельєф», — додали у ДПСУ.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини інциденту та встановлюють особу померлого. Чи був він сам, чи діяв у складі групи — поки невідомо.

☝️ Це вже другий смертельний випадок цього тижня на українсько-румунській ділянці кордону. Раніше прикордонники виявили тіло ще однієї людини — цього разу у річці Тиса, яка є природною межею між Україною та Румунією.

👉 Також 1 травня під час моніторингу прикордонної річкової ділянки українсько-угорського кордону, співробітники відділення Бодалово Мукачівського прикордонного загону виявили тіло чоловіка у воді.

📌 Тим часом на Одещині триває боротьба з незаконним перетином кордону. Як повідомлялося, одна з правоохоронниць організовувала «виїзди» чоловіків за кордон за $25 тис. за кожного.