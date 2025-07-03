Технічне обстеження будівель і споруд: коли, навіщо та як проходить цей процес?

Уявіть собі будівлю, яка щодня витримує величезні навантаження – від ваги власних конструкцій до вітрових коливань, атмосферного впливу та експлуатаційних змін. З часом навіть найміцніші стіни, перекриття та фундаменти можуть втрачати свою початкову міцність.

Саме тому технічне обстеження будівель і споруд – це необхідність, яка допомагає своєчасно виявити проблеми та запобігти аваріям.

Коли проводять технічне обстеження?

Технічне обстеження проводять у різних ситуаціях. Найчастіше його призначають перед реконструкцією будівлі або зміною її функціонального призначення, наприклад, коли житловий будинок хочуть переобладнати під офіси чи комерційні приміщення. Також обстеження є обов’язковим після надзвичайних ситуацій: пожеж, затоплень, землетрусів, військових пошкоджень. Саме після таких подій необхідно чітко розуміти, чи зберегла споруда свою опорну здатність, чи безпечно перебувати всередині.

Окрім того, технічне обстеження проводять під час планових перевірок, коли мова йде про старі будівлі з великим терміном експлуатації, аби подовжити строк їхньої служби та гарантувати безпеку людей. Часто таку процедуру замовляють перед купівлею або продажем об’єкта нерухомості, адже покупець має бути впевнений, що інвестиція безпечна і не потребуватиме значних фінансових витрат на ремонт одразу після придбання.

Що має показати технічне обстеження?

Мета технічного обстеження – дати повну та об’єктивну картину стану будівлі. У процесі фахівці виявляють приховані та явні дефекти, пошкодження конструкцій, оцінюють опорну здатність та визначають, чи відповідає споруда чинним будівельним нормам. За результатами замовник отримує відповіді на головні питання: чи безпечно перебувати у будівлі, чи потребує вона негайного ремонту або посилення конструкцій, чи можна проводити реконструкцію, надбудови або перепланування без ризику для безпеки.

Які методи обстеження використовують?

Для отримання максимально точних даних інженери використовують комплексний підхід. Спершу проводиться візуальне обстеження – оцінюється стан конструкцій, фіксуються видимі дефекти: тріщини, корозія арматури, деформації. Далі застосовують інструментальні методи, наприклад, вимірювання відхилень конструкцій від проєктних положень, ширини тріщин, прогинів перекриттів та інших деформацій.

Якщо виникає потреба, проводяться лабораторні дослідження: відбір зразків бетону, арматури, металоконструкцій для визначення їх фактичної міцності та інших характеристик. Також інженери застосовують неразрушаючі методи контролю, наприклад, ультразвукову діагностику, склерометрію або феромагнітну дефектоскопію, що дозволяють отримати дані про стан матеріалів без пошкодження конструкцій.

Подальші дії після обстеження

Після завершення робіт складається Звіт про технічний стан будівлі. У ньому детально описуються проведені дослідження, виявлені дефекти, їхній вплив на безпеку та рекомендації щодо подальших дій. Це може бути поточний або капітальний ремонт, посилення окремих конструкцій, реконструкція, зміна експлуатаційних умов або, у найгіршому випадку, демонтаж аварійних елементів. Такий звіт є юридично важливим документом і є основою для прийняття управлінських та проєктних рішень.

Адвокат БТІ – експерти з технічного обстеження та дозвільної документації

На ринку технічної інвентаризації та експертизи особливе місце займає компанія «Адвокат БТІ». Це команда професіоналів, які мають багаторічний досвід проведення технічних обстежень будівель і споруд будь-якої складності. Вони застосовують сучасні методи досліджень та обладнання, що дозволяє проводити обстеження максимально швидко, точно та безпечно для конструкцій.

Окрім того, «Адвокат БТІ» супроводжує замовника на всіх етапах оформлення дозвільної документації, адже технічне обстеження часто є лише першим кроком. Надалі потрібне виготовлення технічних паспортів, проєктної документації, узаконення перепланувань чи реконструкцій, отримання висновків та сертифікатів відповідності. Також фахівці допоможуть підготувати увесь пакет документів, аби замовник міг безпечно та законно експлуатувати будівлю, проводити ремонт чи реконструкцію та оформлювати права власності.