Тайвань більше не здійснюватиме постачання верстатів на росію

Тайвань припинив постачання верстатів на росію, що стало наслідком посилення експортного контролю. Про це повідомляє Taiwan News з посиланням на Міністерство економіки Тайваню.

Заява була зроблена після виходу доповіді британського Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень та Open Source Centre, що здійснює аналіз відкритих джерел для американських спецслужб. У цьому звіті було зазначено, що Тайвань продовжував постачати верстати до рф.

Щоб унеможливити використання обладнання у військових цілях, Міністерство економіки Тайваню запровадило додаткові заходи для зупинки експорту. Зокрема, штраф за порушення експортних санкцій підвищено до 1 мільйона тайванських доларів (31 310 доларів США).

Ще у березні уряд Тайваню розширив перелік товарів, заборонених для експорту на росію та Білорусь, додавши 77 найменувань верстатів з числовим програмним управлінням до списку високотехнологічної продукції, на яку діють санкції.

☝️ Раніше повідомлялося, що, попри санкції, військові підприємства росії продовжували отримувати сучасне обладнання з Тайваню.

📌 Також нагадаємо, що США запровадили нові потужні санкції. Вони спрямовані проти сотень фізичних осіб та організацій, які підтримують військову діяльність росії у війні проти України.