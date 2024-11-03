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ТЕХНОЛОГІЇ

Тайвань більше не здійснюватиме постачання верстатів на росію

Денис Молотов
Денис Молотов
Тайвань більше не здійснюватиме постачання верстатів на росію

Тайвань припинив постачання верстатів на росію, що стало наслідком посилення експортного контролю. Про це повідомляє Taiwan News з посиланням на Міністерство економіки Тайваню.

Заява була зроблена після виходу доповіді британського Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень та Open Source Centre, що здійснює аналіз відкритих джерел для американських спецслужб. У цьому звіті було зазначено, що Тайвань продовжував постачати верстати до рф.

Щоб унеможливити використання обладнання у військових цілях, Міністерство економіки Тайваню запровадило додаткові заходи для зупинки експорту. Зокрема, штраф за порушення експортних санкцій підвищено до 1 мільйона тайванських доларів (31 310 доларів США).

Ще у березні уряд Тайваню розширив перелік товарів, заборонених для експорту на росію та Білорусь, додавши 77 найменувань верстатів з числовим програмним управлінням до списку високотехнологічної продукції, на яку діють санкції.

☝️ Раніше повідомлялося, що, попри санкції, військові підприємства росії продовжували отримувати сучасне обладнання з Тайваню.

📌 Також нагадаємо, що США запровадили нові потужні санкції. Вони спрямовані проти сотень фізичних осіб та організацій, які підтримують військову діяльність росії у війні проти України.

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