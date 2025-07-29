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Таїланд звинуватив Камбоджу в зриві перемир’я на кордоні

Денис Молотов
Денис Молотов
Таїланд звинуватив Камбоджу в зриві перемир’я на кордоні

Королівська армія Таїланду звинуватила збройні сили Камбоджі у порушенні умов припинення вогню, досягнутих сторонами напередодні. Про це повідомило агентство Bloomberg у вівторок, 29 липня.

Як заявив представник тайської армії Вінтаї Сувара, хоча перемир’я набрало чинності з опівночі, вже з перших годин надходила інформація про збройні інциденти на кількох ділянках кордону. За його словами, Камбоджа цілеспрямовано спровокувала сутички, порушивши домовленості.

Сувара підкреслив, що дії Камбоджі стали свідомим порушенням перемир’я. Він зазначив, що Бангкок розцінює це як спробу зруйнувати крихку взаємну довіру. У відповідь на атаки тайська сторона вжила заходів, які, за словами речника, відповідають міжнародному праву й належать до легітимної самооборони.

Водночас через напруження ситуації, заплановану координаційну зустріч командувачів армій, що відповідають за безпеку на прикордонних ділянках, було перенесено з 07:00 на 10:00.

Нагадаємо, перемовини про припинення бойових дій між Таїландом і Камбоджею відбулися 28 липня у Малайзії. У діалозі взяли участь також посередники — прем’єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім, а також представники Сполучених Штатів і Китаю.

Це була перша пряма зустріч сторін від початку нового витка конфлікту, який загострився 24 липня. Унаслідок зіткнень, що сталися на кількох прикордонних ділянках, загинули щонайменше 36 осіб. Понад 150 тисяч мирних жителів із прикордонних регіонів обох країн були евакуйовані з міркувань безпеки.

Прикордонна суперечка між Камбоджею і Таїландом тягнеться вже десятиліттями, періодично переростаючи у збройні конфлікти. Нове загострення стало ще одним доказом того, що попри дипломатичні зусилля, остаточного вирішення проблеми поки не знайдено.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп оголосив про свої наміри виступити як посередник у конфлікті між Камбоджею та Таїландом, що нещодавно вибухнув на спільному кордоні двох азійських держав.

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