СЗР: кремль готує повну заборону на експорт бензину

Уряд рф всерйоз розглядає повну заборону експорту бензину — на тлі рекордного зростання цін на паливо в країні. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) у неділю, 29 червня.

📈 За інформацією СЗРУ, біржові ціни на паливо в червні злетіли вгору:

бензин АІ-95 подорожчав на 11 % – до 67 456 руб/т ,

– до , АІ-92 – на 12 %, до 64 462 руб/т.

З початку року загальне зростання перевищило 25 %, що вже боляче вдарило по споживачах у рф. В умовах інфляційного тиску це може спричинити новий виток соціальної напруги.

🛢️ За даними СЗРУ, кремль обговорює розширення чинних обмежень не лише для трейдерів і нафтобаз, а й для виробників бензину, включно з державними компаніями на кшталт «Роснефти». Окрім того, влада рф готується зменшити компенсації нафтовим компаніям за так званим демпферним механізмом, що раніше стримував внутрішнє зростання цін.

⚠️ Попри незначне зниження світових котирувань на нафту, експорт нафтопродуктів залишається ключовим джерелом валютної виручки для російської економіки. Водночас повне припинення експорту бензину не тільки підірве прибутки галузі, а й не гарантує негайного зниження цін на внутрішньому ринку.

👉 Нагадаємо, у ніч проти 23 червня Сили спеціальних операцій ЗСУ спільно з Ракетними військами та артилерією вразили нафтобазу «Комбінат Атлас» у Ростовській області, що також могло вплинути на ситуацію з постачанням пального у рф.