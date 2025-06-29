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СЗР: кремль готує повну заборону на експорт бензину

Денис Молотов
Денис Молотов
СЗР: кремль готує заборону на експорт бензину

Уряд рф всерйоз розглядає повну заборону експорту бензину — на тлі рекордного зростання цін на паливо в країні. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) у неділю, 29 червня.

📈 За інформацією СЗРУ, біржові ціни на паливо в червні злетіли вгору:

  • бензин АІ-95 подорожчав на 11 % – до 67 456 руб/т,
  • АІ-92 – на 12 %, до 64 462 руб/т.

З початку року загальне зростання перевищило 25 %, що вже боляче вдарило по споживачах у рф. В умовах інфляційного тиску це може спричинити новий виток соціальної напруги.

🛢️ За даними СЗРУ, кремль обговорює розширення чинних обмежень не лише для трейдерів і нафтобаз, а й для виробників бензину, включно з державними компаніями на кшталт «Роснефти». Окрім того, влада рф готується зменшити компенсації нафтовим компаніям за так званим демпферним механізмом, що раніше стримував внутрішнє зростання цін.

⚠️ Попри незначне зниження світових котирувань на нафту, експорт нафтопродуктів залишається ключовим джерелом валютної виручки для російської економіки. Водночас повне припинення експорту бензину не тільки підірве прибутки галузі, а й не гарантує негайного зниження цін на внутрішньому ринку.

👉 Нагадаємо, у ніч проти 23 червня Сили спеціальних операцій ЗСУ спільно з Ракетними військами та артилерією вразили нафтобазу «Комбінат Атлас» у Ростовській області, що також могло вплинути на ситуацію з постачанням пального у рф.

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