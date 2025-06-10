Вівторок, 10 Червня, 2025
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Сирський ініціював перевірку дій Чернівецького ТЦК

Денис Молотов
Денис Молотов
Сирський ініціював перевірку дій Чернівецького ТЦК

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розпорядився провести службову перевірку щодо дій співробітників Чернівецького ТЦК та СП у справі бойового медика Романа Замрія. Очікується, що комісія завершить роботу упродовж п’яти-десяти днів. Про це повідомив начальник Управління комунікацій Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в інтерв’ю Радіо Свобода.

☝️ За його словами, наразі тривають опитування свідків та учасників подій, збираються й аналізуються дані, на підставі яких буде ухвалено відповідні висновки.

📢 «Військовослужбовцям та керівництву ТЦК потрібно переглянути свої дії, зробити “перезавантаження” у стосунках з військовозобов’язаними та відшукати в собі трішки розуміння, більше людяності щодо своїх співвітчизників. Мають шукати людяність ті військовослужбовці, які допустили ті події, про які написав пан Роман», — заявив Саранцев додавши, що також громадянам варто з більшим розумінням ставились до питань мобілізації.

Водночас представник Сухопутних військ наголосив, що працівники ТЦК «взагалі ніяк не захищені» від нападів й також часто стають жертвами агресії. За його словами, лише минулого тижня щонайменше двоє військових дістали травми під час заходів оповіщення.

📢 «Хотілося б стати на захист і тих військовослужбовців, яких подекуди і б’ють, і наносять їм каліцтва. Давайте захищати обидві сторони», — підкреслив Саранцев.

🔻 Причиною суспільного резонансу стала історія колишнього бойового медика Романа Замрія. У своєму дописі у Facebook він розповів, що, попри статус багатодітного батька та право на відстрочку, був незаконно затриманий працівниками Чернівецького ТЦК. За його словами, протягом трьох діб його утримували у приміщенні, схожому на підвал, понад добу — без їжі та води. Замрій стверджує, що у нього відібрали телефон і не дали пред’явити документи.

Згодом його мобілізували в підрозділ, командир якого висловив обурення діями ТЦК.

📢 «Командир просто не зрозумів, як можна так ставитися до людей», — написав Замрій.

У тій самій публікації медик повідомив, що ще один чоловік — відставний майор авіації — теж зазнав жорстокого поводження. Працівники ТЦК нібито били його і намагалися мобілізувати до піхоти, ігноруючи прохання про зв’язок із командуванням його частини.

🔎 На ситуацію відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він заявив, що його представниця звернулась до Чернівецького ТЦК з вимогою провести службове розслідування. Також було скеровано звернення до військової служби правопорядку, прокуратури та Нацполіції.

📢 «Мета — з’ясувати всі обставини інциденту», — зазначив омбудсмен.

У свою чергу, в обласному ТЦК заперечили утримання чоловіка в підвалі, заявивши, що він перебував у приміщенні взводу охорони. Також у військкоматі наголосили, що Замрій не мав законного права на відстрочку.

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