Сирський ініціював перевірку дій Чернівецького ТЦК

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розпорядився провести службову перевірку щодо дій співробітників Чернівецького ТЦК та СП у справі бойового медика Романа Замрія. Очікується, що комісія завершить роботу упродовж п’яти-десяти днів. Про це повідомив начальник Управління комунікацій Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в інтерв’ю Радіо Свобода.

☝️ За його словами, наразі тривають опитування свідків та учасників подій, збираються й аналізуються дані, на підставі яких буде ухвалено відповідні висновки.

📢 «Військовослужбовцям та керівництву ТЦК потрібно переглянути свої дії, зробити “перезавантаження” у стосунках з військовозобов’язаними та відшукати в собі трішки розуміння, більше людяності щодо своїх співвітчизників. Мають шукати людяність ті військовослужбовці, які допустили ті події, про які написав пан Роман», — заявив Саранцев додавши, що також громадянам варто з більшим розумінням ставились до питань мобілізації.

Водночас представник Сухопутних військ наголосив, що працівники ТЦК «взагалі ніяк не захищені» від нападів й також часто стають жертвами агресії. За його словами, лише минулого тижня щонайменше двоє військових дістали травми під час заходів оповіщення.

📢 «Хотілося б стати на захист і тих військовослужбовців, яких подекуди і б’ють, і наносять їм каліцтва. Давайте захищати обидві сторони», — підкреслив Саранцев.

🔻 Причиною суспільного резонансу стала історія колишнього бойового медика Романа Замрія. У своєму дописі у Facebook він розповів, що, попри статус багатодітного батька та право на відстрочку, був незаконно затриманий працівниками Чернівецького ТЦК. За його словами, протягом трьох діб його утримували у приміщенні, схожому на підвал, понад добу — без їжі та води. Замрій стверджує, що у нього відібрали телефон і не дали пред’явити документи.

Згодом його мобілізували в підрозділ, командир якого висловив обурення діями ТЦК.

📢 «Командир просто не зрозумів, як можна так ставитися до людей», — написав Замрій.

У тій самій публікації медик повідомив, що ще один чоловік — відставний майор авіації — теж зазнав жорстокого поводження. Працівники ТЦК нібито били його і намагалися мобілізувати до піхоти, ігноруючи прохання про зв’язок із командуванням його частини.

🔎 На ситуацію відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він заявив, що його представниця звернулась до Чернівецького ТЦК з вимогою провести службове розслідування. Також було скеровано звернення до військової служби правопорядку, прокуратури та Нацполіції.

📢 «Мета — з’ясувати всі обставини інциденту», — зазначив омбудсмен.

У свою чергу, в обласному ТЦК заперечили утримання чоловіка в підвалі, заявивши, що він перебував у приміщенні взводу охорони. Також у військкоматі наголосили, що Замрій не мав законного права на відстрочку.