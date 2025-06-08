Неділя, 8 Червня, 2025
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Омбудсмен вимагає розслідувати утримання людини в ТЦК Чернівецької області

Денис Молотов
Денис Молотов
Омбудсмен вимагає розслідувати утримання людини в ТЦК Чернівецької області

У Чернівецькій області розгорівся скандал після заяви колишнього бойового медика Романа Замрія (позивний «Йода») про незаконне триденне утримання у місцевому ТЦК та СП. Цю ситуацію вже прокоментував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він повідомив, що відповідні звернення направлено до всіх компетентних органів. За його словами, медик розповів про серйозні порушення — вилучення телефону, примусове перебування у закритому приміщенні та відсутність доступу до води, їжі та зв’язку.

📢 «За його словами, в нього вилучили телефон без пояснень і можливості пред’явити документи. Людину нібито утримували в зачиненому приміщенні без доступу до води, їжі та зв’язку, документи не були належним чином розглянуті», — зазначив омбудсмен у своєму повідомленні в Telegram.

🔸 Реакція Уповноваженого з прав людини

З огляду на повідомлення, представниця омбудсмена в Чернівецькій області вже звернулася до обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), вимагаючи службового розслідування. Крім того, вона скерувала відповідні запити до військової служби правопорядку (ВСП), військової прокуратури та Національної поліції — з метою з’ясування всіх обставин інциденту.

📢 «Окреме занепокоєння викликає інформація про утримання осіб без рішення суду, обмеження доступу до базових потреб та неможливість зв’язку з рідними! Якщо факти підтвердяться — вимагаю, аби були вжиті всі передбачені законом заходи реагування», — підкреслив Лубінець.

🔹 Що повідомив сам медик у соцмережах

За словами Романа Замрія, події розгортались 4 червня поблизу міста Хотин. Там його зупинили на блокпосту представники ТЦК, які попросили підвезти їх до військкомату. Після прибуття, як стверджує чоловік, у нього відібрали телефон і направили на проходження військово-лікарської комісії, хоча він мав чинну бронь.

☝️ Медик стверджує, що його замкнули у підвальному приміщенні разом із ще одним чоловіком — майором авіації, який також просив перевести його до авіаційної бригади, але отримав відмову. Обидва, за словами Замрія, провели там три дні, не маючи доступу до їжі, води та засобів комунікації. Після цього їх доставили до військової частини, яка, однак, відмовилася приймати цих осіб.

🔸 Реакція ТЦК Чернівецької області

У Чернівецькому обласному територіальному центрі комплектування свою позицію вже озвучили. В установі заявили, що зупинка медика на блокпосту була здійснена виключно з метою перевірки документів. А сам Замрій, нібито, добровільно погодився уточнити свої військово-облікові дані. Інформацію про утримання в підвалі у ТЦК заперечують, наголошуючи, що чоловік перебував у приміщенні взводу охорони.

🔍 Водночас у соцмережах з’явилася додаткова інформація про те, що в цьому ТЦК та СП не поодинокі випадки відмов у переведенні військовозобов’язаних до конкретних підрозділів. Навіть, коли йдеться про професіоналів із бойовим досвідом, які добровільно хочуть служити.

🔹 Омбудсмен наголошує на дотриманні закону під час мобілізації

У підсумку Дмитро Лубінець закликав усі державні інституції, зокрема ТЦК, діяти виключно в межах правового поля. Особливо, в умовах воєнного стану. Він підкреслив, що будь-які дії, пов’язані з мобілізацією, повинні відповідати Конституції, не порушувати прав людини та передбачати можливість правового захисту.

📢 «Мобілізаційні заходи мають здійснюватися з дотриманням норм законодавства», — резюмував уповноважений.

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