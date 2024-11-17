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Наслідки атаки рф на Одещині: загинуло двоє людей, перебої за світлом, теплом та водою

Денис Молотов
Денис Молотов
Наслідки атаки рф на Одещину: загинуло двоє людей, перебої за світлом, теплом та водою
Наслідки масованої російської атаки ракетами та ударними БпЛА на Одещину

На Одещині тривають серйозні перебої з постачанням електроенергії, тепла та води, викликані масованою повітряною атакою російських окупантів. У регіоні впроваджено екстрені відключення електрики за розпорядженням «Укренерго». Про це у неділю, 17 листопада, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Кіпер зазначив, що лікарні та об’єкти критичної інфраструктури забезпечуються генераторами.

📢 «Всі уповноважені служби працюють над усуненням пошкоджень. На цю хвилину спеціалісти вживають усі можливі заходи, аби тепло та водопостачання були відновлені упродовж декількох годин. Енергетики безперервно працюють над усуненням наслідків обстрілу», — підкреслив очільник області.

За словами Кіпера, внаслідок цієї російської атаки загинуло двоє людей на Одещині. Також поранення отримав 17-річний юнак. Нині медики надають йому всю необхідну допомогу.

Щодо ситуації в регіоні. Станом на зараз в Одесі почало поступово відновлюватися водопостачання. Дякую комунальникам за роботу!

Триває усунення наслідків ворожих обстрілів, аби повернути до абонентів в місті та області тепло та електроенергію.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов назвав ситуацію в місті вкрай складною. За його словами, у більшості жителів досі немає світла та води, а також зупинено роботу кількох великих котелень.

📢 «Провів засідання міської Комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», — зазначив мер.

Станом на 11:00 ситуація на Одещині наступна:
  • У регіоні тривають екстрені відключення електроенергії, що змусило припинити енергопостачання “Інфоксводоканалу”.
  • Усі котельні, окрім великих, підключено до генераторів. Відновлення роботи великих котелень залежить від додаткових заходів, які зараз вивчають енергетики.
  • Лікарні забезпечені резервними джерелами живлення, водопостачання та мають екстрені запаси води.
  • У місті функціонують бювети. За потреби буде подовжено їхній графік роботи, а також організовано підвіз води.
  • Електротранспорт тимчасово не працює. На маршрути додатково випущено автобуси, світлофори на ключових перехрестях працюють від резервних джерел енергії.
  • Точний час відновлення електропостачання поки невідомий. У всіх районах міста розгортаються пункти незламності.
Наслідки ударів. Фото та відео – ДСНС України

За інформацією ДСНС, через ракетний удар по Одещині виникли пожежі у трьох приватних будинках, а ще чотири будівлі зазнали руйнувань. Попередньо, поранення отримала одна людина — підліток.

Нагадаємо, 17 листопада російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Україну, використовуючи дрони та ракети. У зв’язку з цим у країні введено режим екстрених відключень електроенергії.

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