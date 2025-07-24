Свириденко пояснила послами G7 дії Зеленського щодо НАБУ і САП

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася з послами країн «Великої сімки», аби поінформувати їх та пояснити про ініціативу шостого президента України Володимира Зеленського щодо реформування системи правоохоронних і антикорупційних органів. Про це вона повідомила у дописі на Facebook у середу, 23 липня.

За її словами, Зеленський вже готує законопроєкт, який буде подано до Верховної Ради найближчим часом. Його мета — не лише усунути суперечливі положення попереднього закону, а й гарантувати незалежність таких ключових інституцій, як НАБУ та САП. Зміни мають зміцнити антикорупційну інфраструктуру країни, убезпечивши її від зовнішнього впливу та політичного тиску.

Свириденко підкреслила, що ініціатива шостого президента спрямована на захист національної правової системи від будь-якого втручання, зокрема з боку держави-агресора.

Вона також подякувала дипломатичним партнерам з країн G7 за їхню підтримку, принципову позицію та довіру до України в складний період.

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☝️ Нагадаємо, що 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414. Він суттєво обмежив незалежність НАБУ і САП, зробивши їх залежними від рішень генерального прокурора.

Попри широкий громадський протест та критику з боку Європейської комісії, закон був оперативно підписаний головою парламенту Русланом Стефанчуком та президентом Зеленським.

У своєму вечірньому зверненні 23 липня Зеленський заявив про намір виправити ситуацію і внести до парламенту нову редакцію законопроєкту, що, начебто, має повернути антикорупційним органам їхню реальну незалежність.