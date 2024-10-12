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ВЛАДА

Свинство, спрямоване проти культури та армії: нардепи про рейд ТЦК

Денис Молотов
Денис Молотов
Свинство, спрямоване проти культури та армії: нардепи про рейд ТЦК

Масові рейди та перевірки, які проводять співробітники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на заходах українських артистів, можуть сприяти поширенню російської культури серед населення та спрямовані проти культури та армії. Про це написав народний депутат від «Європейської Солідарності» Микола Княжицький у своїй публікації у Facebook.

📢 «Масові облави на концертах українських виконавців – свинство, спрямоване проти української культури та проти української армії. Не дивуйтеся потім російській попсі та мові на вулицях Києва, зрадникам та колаборантам та збільшенню втікачів через Тису», – заявив нардеп.Свинство, спрямоване проти культури та армії: нардепи про рейд ТЦК

Інший його однопартієць та народний депутат Володимир Ар’єв, також зазначив, що ці перевірки негативно впливають на мобілізаційний процес у країні. Він підкреслив, що влада, на його думку, перетворює цей процес на «страшилку».

📢 «Відео масової упаковки ТЦК та поліцією на концерті “Океану Ельзи” точно не стане позитивною мотивацією для людей, які підлягають мобілізації. Стійке враження, що процес формування зміни захисникам влада навмисно та системно робить страшилкою», – зазначив Ар’єв.

Свинство, спрямоване проти культури та армії: нардепи про рейд ТЦК

Натомість нардеп від «Слуги народу» Микита Потураєв заявив, що він не вважає перевірку документів після концертів загрозою для української культури. На його думку, такі заходи є цілком виправданими.

📢 «Ні, я не вважаю перевірку документів після концерту “Океану Ельзи” загрозою українській культурі.  Так само як і після будь-якого публічного чи масового заходу. Так само як не вважаю загрозою українській економіці перевірки документів у барах чи клубах. Щобільше – я вітаю такі перевірки, і вважаю, що вони мають бути наскрізними та постійними. І всі мають про це знати», – підкреслив Потураєв.

Свинство, спрямоване проти культури та армії: нардепи про рейд ТЦК

📌 Нагадаємо, 11 жовтня на концерті “Океану Ельзи” присутні помітили приблизно півсотні військових, які перевіряли документи у чоловіків біля виходу. Деякі з них були затримані та доставлені у поліцейські машини.

📌 Також повідомлялось, що подібні рейди були зафіксовані у кількох містах, зокрема у Києві, Харкові та Хмельницькому, де співробітники ТЦК проводили перевірки у ресторанах та розважальних закладах.

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