Судитимуть зрадника з Луганська, який воював проти України

Служба безпеки України (СБУ) завершила досудове розслідування у справі бойовика – зрадника України, якого Збройні сили України захопили в полон під час бойових дій на сході країни. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Як встановили слідчі, у вересні 2023 року чоловік, який працював охоронцем ринку в Луганську, зважився укласти контракт із Міністерством оборони рф. Мотивами цього рішення стали фінансова винагорода та ідеологічна прихильність до російських поглядів.

Перед відправкою на фронт підозрюваний пройшов підготовку у Михайлівській військовій артилерійській академії в Санкт-Петербурзі. Навчання відбувалося під керівництвом інструкторів російської армії.

Після завершення підготовки бойовик воював у складі 2 армійського корпусу південного військового округу рф, виконуючи завдання сапера та номера артилерійського розрахунку.

Зрадник брав активну участь у бойових діях у Луганській області, зокрема біля Лисичанська, Попасної та Кремінної. Під час невдалої спроби штурму позицій ЗСУ біля села Спірного на Донеччині він потрапив у полон.

Кваліфікація злочину

За результатами розслідування бойовику оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).



Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років або довічне ув’язнення.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що СБУ завершила досудове розслідування у справі очільника так званого «військового комісаріату лнр», який впродовж семи років займався комплектуванням незаконних російських збройних формувань.