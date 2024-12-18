Судитимуть зрадника з Луганська, який воював проти України

Служба безпеки України (СБУ) завершила досудове розслідування у справі бойовика – зрадника України, якого Збройні сили України захопили в полон під час бойових дій на сході країни. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.
Як встановили слідчі, у вересні 2023 року чоловік, який працював охоронцем ринку в Луганську, зважився укласти контракт із Міністерством оборони рф. Мотивами цього рішення стали фінансова винагорода та ідеологічна прихильність до російських поглядів.
Перед відправкою на фронт підозрюваний пройшов підготовку у Михайлівській військовій артилерійській академії в Санкт-Петербурзі. Навчання відбувалося під керівництвом інструкторів російської армії.
Після завершення підготовки бойовик воював у складі 2 армійського корпусу південного військового округу рф, виконуючи завдання сапера та номера артилерійського розрахунку.
Зрадник брав активну участь у бойових діях у Луганській області, зокрема біля Лисичанська, Попасної та Кремінної. Під час невдалої спроби штурму позицій ЗСУ біля села Спірного на Донеччині він потрапив у полон.
Кваліфікація злочину
За результатами розслідування бойовику оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років або довічне ув’язнення.
Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.
☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що СБУ завершила досудове розслідування у справі очільника так званого «військового комісаріату лнр», який впродовж семи років займався комплектуванням незаконних російських збройних формувань.