Судитимуть «військкома лнр» за «призов» цивільних мешканців

Служба безпеки України (СБУ) завершила досудове розслідування у справі очільника так званого «військового комісаріату лнр», який впродовж семи років займався комплектуванням незаконних російських збройних формувань. Про це повідомляють у пресслужбі СБУ в Луганській області.

Згідно з даними СБУ, у 2014 році в Луганську колишній десантник приєднався до збройних формувань бойовиків. На початку 2015 року цей злочинець отримав призначення на посаду «начальника відділу військового комісаріату лнр по Жовтневому та Ленінському районам Луганська».

На цій посаді він залишався до початку 2021 року, активно залучаючи місцевих мешканців до лав незаконного збройного формування «народна міліція лнр».

Підозрюваний, користуючись виданими окупаційною владою «правовими актами», здійснював «призов» тисяч луганчан до лав незаконних збройних формувань.

Лише протягом 2021 року окупаційною «владою лнр» було організовано шість «призовних кампаній», за результатами яких понад 4 тисячі цивільних мешканців тимчасово окупованої Луганщини відправили на військові збори.

Зловмисник ставив осіб на «військовий облік» та формував «мобілізаційний резерв».

У 2022 році окупаційна адміністрація використала сформовану ним базу «військовозобов’язаних» для проведення загальної примусової мобілізації чоловічого населення на захоплених територіях.

Так званого «військкома лнр» повідомлено підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 2 ст. 260 (участь у незаконних збройних формуваннях); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).



Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Розслідування у цій справі провели співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що СБУ завершила розслідування справи, яка стосується ще одного представника так званої «прокуратури лнр». На підставі доказів, зібраних слідчими, так званого “прокурора” визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність.