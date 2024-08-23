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Судитимуть організаторів фейкових «виборів» на Луганщині – СБУ

Денис Молотов
Денис Молотов
Судитимуть організаторів фейкових «виборів» на Луганщині - СБУ

Служба безпеки України (СБУ) продовжує активну роботу щодо виявлення та притягнення до відповідальності осіб, які допомагали у реалізації планів анексії українських територій через організацію фейкових виборів та референдумів. Нещодавно було завершено досудове розслідування стосовно так званої «голови дільничної виборчої комісії №114 міста Луганська», яка раніше обіймала посаду заступника директора однієї з місцевих гімназій. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області в п’ятницю, 23 серпня.

За даними слідства, саме в приміщенні цієї школи у вересні 2023 року правопорушниця організувала незаконні «вибори» депутатів «народної ради лнр» та «муніципальних утворень».

Вона особисто відповідала за складання списків «виборців», видачу бюлетенів, підрахунок голосів та «визначення переможців виборів», яких заздалегідь затвердили окупанти. Для забезпечення високої явки, вона організувала виїзди членів «виборчкому» у супроводі озброєних силовиків до місць проживання луганчан.

Подібну діяльність вона здійснювала також у березні цього року під час фейкових «виборів путіна», виконуючи функції «голови дільничної виборчої комісії».

Крім того, СБУ завершила слідчі дії стосовно так званого «члена дільничної виборчої комісії №126 Біловодського муніципального округу», який також брав участь у проведенні окупаційних «виборів депутатів» на Старобільщині.

Обвинувальні матеріали щодо цих осіб уже направлені до суду.

Водночас триває досудове розслідування щодо трьох інших «членів дільничних комісій», які у вересні 2022 року організували фіктивний «референдум» у кількох населених пунктах Старобільського району. Серед них є колишня депутатка Новопсковської селищної ради.

Усі ці фігуранти підозрюються за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) та ч. 5 ст. 111-1 (участь в організації та проведенні незаконних виборів і референдумів на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України. В разі визнання винними, їм загрожує до 10 років ув’язнення та конфіскація майна.

Слідчі дії проводяться співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Судитимуть організаторів фейкових «виборів» на Луганщині - СБУ

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