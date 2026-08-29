Пів мільярда євро збитків: наслідки масштабних лісових пожеж у Франції

Цього літа руйнівні лісові пожежі охопили французькі департаменти Жиронда, Ланди та Вар. Стихійне лихо вже призвело до реєстрації близько 25 тисяч страхових випадків. Попередня сума підтверджених збитків сягає майже 500 мільйонів євро. Про це повідомляє телеканал BFM Business із посиланням на профільну федерацію France Assureurs.

Представники федерації назвали масштаби руйнувань винятковими. Вони наголосили, що фінальна сума втрат зростатиме, оскільки потерпілі громадяни та компанії можуть подавати страхові заяви до 31 серпня.

Більшість позовів — близько 21 тисячі — стосується пошкодження або знищення приватного житла.

Ще майже 3 000 звернень надійшли від підприємців, фермерських господарств, промислових компаній та муніципалітетів. Понад 1 800 випадків безпосередньо пов’язані з фінансовими збитками через вимушене призупинення комерційної діяльності.

Рекордні масштаби вигорання та евакуація жителів

Загальна площа вигорілих лісових масивів цього сезону наблизилася до 100 тисяч гектарів. Цей показник став абсолютним антирекордом за всі 20 років ведення супутникового моніторингу.

Епіцентром лиха став департамент Жиронда. У середині липня масштабна пожежа охопила тут 42 тисячі гектарів території.

Найбільших руйнувань зазнало село Ле-Порж, де полум’я повністю знищило 180 житлових будинків. Рятувальні служби були змушені терміново евакуювати з небезпечних зон близько 30 тисяч місцевих мешканців і туристів.

Участь українських підрозділів у боротьбі зі стихією

Для допомоги європейським партнерам до ліквідації масштабних загорянь залучили зведений загін українських рятувальників.

Наші вогнеборці успішно зупинили поширення лісової пожежі на складних ділянках фронту.

Для локалізації полум’я українські фахівці використовували шість спеціальних пожежних автоцистерн. Роботу наземних підрозділів із повітря прикривала французька авіаційна техніка — гелікоптер та два літаки.

👉 Також нагадаємо, що аномальна хвиля тепла, яка охопила Французьку Республіку наприкінці червня, спричинила катастрофічні наслідки для здоров’я населення. Лише у столичному регіоні Іль-де-Франс у період з 22 по 28 червня зафіксували практично 3000 смертей.