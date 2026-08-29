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Прокуратура розслідує обставини вибухів та детонації на Київщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Прокуратура розслідує обставини вибухів та детонації на Київщині
Фото: наслідки вибухів та детонації на Київщині / Бучанський район / 28.08.2026

Офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом ворожої атаки на цивільну інфраструктуру Бучанського району Київщини. Увечері 28 серпня внаслідок удару російського безпілотника на території одного з місцевих підприємств спалахнула пожежа з подальшою детонацією. Про це Офіс Генерального прокурора повідомив в Telegram.

За попередніми даними слідства, подія сталася близько 20:10 у селі Мила.

📢 «На території підприємства виникла масштабна пожежа та розпочалася детонація. На місці працюють підрозділи ДСНС та інші екстрені служби. Станом на 23:09 відомо про пʼятьох потерпілих», — повідомили у відомстві.

Знищені житлові будинки та пошкоджений пансіонат

Прокуратура розслідує обставини вибухів та детонації на Київщині
Фото: Офіс Генерального прокурора / 28.08.2026

Вибухова хвиля та уламки завдали значних руйнувань навколишній цивільній інфраструктурі.

У результаті інциденту в населеному пункті повністю знищено приватний житловий будинок. Ще сім приватних осель зазнали різних ушкоджень.

Крім того, вибухами пошкоджено спеціальний пожежний автомобіль рятувальників та будівлю пансіонату для людей похилого віку.

Перевірка дій посадовців та умов зберігання вантажів

Слідчі органи мають намір встановити не лише деталі повітряної атаки ворога, але й внутрішні фактори, що спричинили масштабні вторинні вибухи.

📢 «Слідство встановлюватиме не тільки всі обставини російської атаки, а й причини та умови, які могли суттєво посилити її наслідки. Зокрема, буде перевірено законність розміщення та зберігання на території підприємства вибухонебезпечних предметів і матеріалів, наявність необхідних дозволів та погоджень, а також дії посадових осіб, які ухвалювали відповідні рішення», — наголосили в Офісі Генпрокурора.

Війська російської федерації атакують територію Київської області вже другу добу поспіль. Під прицільними ударами ворожих ракет і дронів перебувають логістичні склади, приватні житлові будинки та інші мирні об’єкти.

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