П’ятниця, 23 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Суд у США заборонив Адміністрації Трампа анулювання статусу студентів

Денис Молотов
Денис Молотов
Суд у США заборонив Адміністрації Трампа анулювання статусу студентів

Федеральний окружний суддя у штаті Каліфорнія заборонив адміністрації президента США Дональда Трампа автоматично анулювати легальний статус іноземних студентів без попереднього індивідуального розгляду кожної справи. Про це 22 травня повідомило агентство Bloomberg.

Згідно з рішенням суду, спроби анулювання статусів без дотримання належної федеральної процедури визнані неправомірними. Йдеться про студентів, зареєстрованих у системі Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS).

📢 «Адміністрація не має права позбавляти студентів статусу без законних підстав і прозорого процесу», – зазначив суддя Джеффрі Вайт. Зазначається, що він ухвалив відповідну постанову.

☝️ На початку 2025 року команда Трампа ініціювала масове анулювання студентських реєстрацій у SEVIS, обґрунтовуючи це боротьбою з особами з кримінальним минулим. Одночасно уряд повідомив Гарвардський університет про відкликання сертифікації програми Student and Exchange Visitor Program (SEVP), що, по суті, означає заборону на прийом іноземних студентів.

🛑 Хоча судове рішення не стосується безпосередньо навчальних закладів, воно має безпосереднє значення для студентів. Адже анулювання у базі SEVIS фактично означає втрату легального статусу у США — що створює ризик арешту, затримання або депортації.

📌 Суд встановив, що подібні дії можуть порушувати права студентів. Багато з них не мали жодних офіційних підстав для втрати статусу.

📢 «Позивачі мають значні шанси довести, що дії адміністрації були довільними та необґрунтованими», – йдеться у судовій постанові.

⚖️ У квітні федеральна влада частково відновила статуси частини студентів, однак суддя Вайт висловив занепокоєння через спроби уряду уникати судового контролю — шляхом точкової зміни позицій у різних справах по країні.

Також постановою заборонено вживати будь-яких репресивних заходів проти студентів, зокрема арештів чи депортацій, до моменту остаточного завершення розгляду справ.

‼️ Нагадаємо, раніше адміністрація Трампа заборонила Гарвардському університету приймати іноземців та припинила надання федеральних грантів на суму $60 млн. Заклад було звинувачено у, начебто, поширенні антисемітських настроїв.

☝️ Також раніше президент США Дональд Трамп заявив, що федеральне фінансування буде припинено для навчальних закладів, які не вживають заходів проти незаконних протестів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

У Донецькій області через обстріли загинули троє мирних жителів

ВІЙНА

росія застосувала новий БпЛА під час удару по Одесі — експерт

ВІЙНА

У Раді готують законопроєкт про крипторезерв – нардеп

ВЛАДА

Аварія на очах у Кіма Чен Ина: новий есмінець КНДР частково затонув

ПОДІЇ

Атака дронами Shahed: ППО знищила 150 безпілотників

ВІЙНА

За Трампа фінансування науки в США мінімальне з 1990 року

ПОЛІТИКА

Повені в Австралії: щонайменше 4 жертви та десятки тисяч ізольованих

ПОДІЇ

Уряд оновив критерії для формування списку терористів

ВЛАДА

84 боєзіткнення на фронті: найгарячіше на Покровському напрямку, 25 атак

ПОДІЇ

“Він був всюди свій”: у Києві попрощалися з Максимом Неліпою

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип