Суд у США заборонив Адміністрації Трампа анулювання статусу студентів

Федеральний окружний суддя у штаті Каліфорнія заборонив адміністрації президента США Дональда Трампа автоматично анулювати легальний статус іноземних студентів без попереднього індивідуального розгляду кожної справи. Про це 22 травня повідомило агентство Bloomberg.

Згідно з рішенням суду, спроби анулювання статусів без дотримання належної федеральної процедури визнані неправомірними. Йдеться про студентів, зареєстрованих у системі Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS).

📢 «Адміністрація не має права позбавляти студентів статусу без законних підстав і прозорого процесу», – зазначив суддя Джеффрі Вайт. Зазначається, що він ухвалив відповідну постанову.

☝️ На початку 2025 року команда Трампа ініціювала масове анулювання студентських реєстрацій у SEVIS, обґрунтовуючи це боротьбою з особами з кримінальним минулим. Одночасно уряд повідомив Гарвардський університет про відкликання сертифікації програми Student and Exchange Visitor Program (SEVP), що, по суті, означає заборону на прийом іноземних студентів.

🛑 Хоча судове рішення не стосується безпосередньо навчальних закладів, воно має безпосереднє значення для студентів. Адже анулювання у базі SEVIS фактично означає втрату легального статусу у США — що створює ризик арешту, затримання або депортації.

📌 Суд встановив, що подібні дії можуть порушувати права студентів. Багато з них не мали жодних офіційних підстав для втрати статусу.

📢 «Позивачі мають значні шанси довести, що дії адміністрації були довільними та необґрунтованими», – йдеться у судовій постанові.

⚖️ У квітні федеральна влада частково відновила статуси частини студентів, однак суддя Вайт висловив занепокоєння через спроби уряду уникати судового контролю — шляхом точкової зміни позицій у різних справах по країні.

Також постановою заборонено вживати будь-яких репресивних заходів проти студентів, зокрема арештів чи депортацій, до моменту остаточного завершення розгляду справ.

‼️ Нагадаємо, раніше адміністрація Трампа заборонила Гарвардському університету приймати іноземців та припинила надання федеральних грантів на суму $60 млн. Заклад було звинувачено у, начебто, поширенні антисемітських настроїв.

☝️ Також раніше президент США Дональд Трамп заявив, що федеральне фінансування буде припинено для навчальних закладів, які не вживають заходів проти незаконних протестів.