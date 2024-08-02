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КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

Строк за ґратами загрожує двом зрадникам з Луганщини – СБУ

Денис Молотов
Денис Молотов
СБУ повідомило про підозру
Зрадники та колаборанти тимчасово окупованої Луганщини

За матеріалами слідства Служби безпеки України (СБУ), ще двоє осіб отримали підозри у колабораційній діяльності. Зрадники обіймають посади в незаконних поліцейських структурах росіян, створених окупантами на Луганщині. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області в п’ятницю, 2 серпня.

Одним із фігурантів є «начальник» так званого «відділу мвд рф “Ровеньковский”».

Це колишній працівник розформованої в Україні міліції, який у 2014 році зрадив присязі та підтримав російських окупантів. З того часу він служив ворогу в органах «мвд лнр» та був оголошений у загальнодержавний розшук за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

📢“Після створення підрозділів російської поліції на тимчасово захопленій території, окупанти призначили колаборанта на керівну посаду”, – зазначили в СБУ.

Ще однією підозрюваною є колишня працівниця одного з ЦНАПів.

Жінка працевлаштувалася в незаконному «отделе мвд рф “Старобельский”». Зрадниця отримала офіцерське звання та посаду у підрозділі з питань міграції. Наразі вона займається примусовою паспортизацією місцевих мешканців.

Згідно з ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, обом підозрюваним загрожує до 15 років за ґратами та конфіскація майна. Розслідування веде ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що окупанти планують підняти вартість проїзду в громадському транспорті на території Луганська та області.

СБУ повідомило про підозру
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