На тимчасово окупованій російськими загарбниками території Луганської області, незаконне угруповання «лнр» планує підвищити ціни на проїзд у громадському транспорті. Особливо це стосується Луганська, де окупаційна адміністрація планує провести консультації з місцевими жителями щодо нового тарифу. Про це повідомляє Irta-fax за інформацією російських відкритих джерел.

Підвищення вартості проїзду для населення неминуче відбудеться восени. Так звана «очільниця» Луганська яна пащенко повідомила, що новий тариф буде диференційованим.

«А саме, щоб за банківськими картками, за картою „трійка“ оплачували трохи менше, ніж за готівку. Тим самим ми почнемо людей привчати до безготівкового розрахунку», — зазначила пащенко.

Підвищення тарифів на проїзд у «лнр» обґрунтовують намірами оновити парк громадського транспорту та підвищити зарплати водіям.

Протягом періоду окупації територій Луганської та Донецької областей, угруповання «л-днр» іноді заявляло про оновлювання рухомого складу громадського транспорту в деяких окупованих містах. Проте часто окупаційна адміністрація не витрачала кошти на нові автобуси, тролейбуси та трамваї — вони надходили списані з росії як допомога.

Також нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Лисичанську «активістка» ворожої партії збирає допомогу окупантам.