Четвер, 17 Липня, 2025
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Стармер і Мерц укладають оборонну угоду на тлі загроз з боку рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Стармер і Мерц укладають оборонну угоду на тлі загроз з боку рф

Стармер і Мерц у четвер, 17 липня, укладуть двосторонню оборонну угоду, яка передбачає взаємну підтримку у разі збройного нападу та спільну протидію зовнішнім загрозам. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела в уряді ФРН.

🔹 У чому суть угоди?
За словами німецьких чиновників, домовленість є реакцією на дедалі агресивніші дії росії, а також на занепокоєння щодо надійності безпекових гарантій США в рамках НАТО.

Угода не замінює статтю 5 Північноатлантичного договору, але посилює двосторонню оборонну співпрацю, — підкреслює Bloomberg.

🔹 Ядерна тематика
Попри те, що Велика Британія є однією з двох ядерних держав у Європі (разом із Францією), ядерна зброя прямо не згадується в тексті документа. Німеччина залишається під захистом ядерної «парасолі», яку США розгорнули над європейським континентом, але прагне посилити свою безпеку.

🛡️ Нове ракетне озброєння

Сторони також зобов’яжуться протягом наступного десятиліття розробити систему далекобійного високоточкового удару (Deep Precision Strike) з радіусом дії понад 2000 км. Це має забезпечити новий рівень оборонної інтеграції та промислових інвестицій у ЄС і Британії.

📦 Інші напрямки співпраці

Окрім оборони, угода передбачає спільні кроки у сферах:

  • торгівлі;
  • транспорту;
  • боротьби з нелегальною міграцією,
  • економічного відновлення після Brexit.

Стармеру останнім часом доводиться впроваджувати низку різких змін політичного курсу. Це вже підкосило здобуту важкою працею репутацію уряду у сфері фінансової стабільності та відповідальності.

📢 «Міжнародна арена наразі явно є для Стармера найкомфортнішим місцем», — вважає викладачка з Університету Кіль Джемма Лумс, додаючи, що угода дозволяє британському прем’єру тимчасово відкласти внутрішні проблеми.

💷 Інвестиції та робочі місця

Паралельно оголосять інвестиційні проєкти на понад £200 млн ($268 млн), які створять близько 600 нових робочих місць у Великій Британії:

  • німецька STARK розширить виробництво за межами Німеччини;
  • Cognigy GmbH інвестує £50 млн у розвиток ШІ в Британії;
  • Siemens Energy AG відкриє ще 200 робочих місць.

Мерц розглядає угоду як модель для потенційної нової торговельної угоди між ЄС і США, зважаючи на переговори Брюсселя і Вашингтона. У Bloomberg припускають, що угода Стармера з Трампом може слугувати зразком для ширшого трансатлантичного партнерства.

Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц стикається з дедалі більшою роз’єднаністю у правлячій коаліції. Консервативний блок ХДС/ХСС і соціал-демократи не сходяться в міркуваннях з цілого спектра питань:  від реформ соціального забезпечення до судових призначень. І вже викликають порівняння з суперечками, що супроводжували уряд колишнього канцлера Шольца.

☝️ Раніше повідомлялось, що Велика Британія також уклала з Україною угоду про постачання понад 5000 ракет для ППО.

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