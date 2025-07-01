Стало відомо про загибель командира 110 бригади ЗСУ

У вівторок, 1 липня, стало відомо про загибель командира 110 окремої механізованої бригади (ОМБр), полковника Сергія Захаревича. Про це у Facebook повідомив бригадний генерал Сергій Собко.

📢 «Сьогодні загинув воїн, син, чоловік, батько трьох дітей, мій друг – Сергій Захаревич… Ти був найкращим з нас, коли ми вчилися, найталановитішим. Був найкращим і потім, коли вже стали офіцерами… Дякую тобі за все. Ми благословенні, що ти був з нами», – написав генерал, не уточнюючи обставин загибелі.

Відомо, що полковника Захаревича призначили на посаду командира 110 ОМБр у лютому цього року. До цього він виконував обов’язки заступника командира 33 окремої механізованої бригади.

☝️ За мужність та віддану службу він був відзначений орденом Богдана Хмельницького III ступеня у березні 2015 року, а згодом — орденом II ступеня в липні 2022 року.

Нагадаємо, 13 квітня внаслідок ракетного удару по Сумах загинув командир 27 реактивної артилерійської бригади імені Петра Калнишевського, полковник Юрій Юла, який раніше був заступником командира 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича.