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У Сумах загинув командир 27-ї реактивної артбригади

Денис Молотов
Денис Молотов
У Сумах загинув командир 27-ї реактивної артбригади

Під час ракетного удару російських військ по місту Суми загинув полковник Юрій Юла — командир 27-ї реактивної артилерійської бригади імені Петра Калнишевського. Військовий також був колишнім заступником командира 26-ї артбригади імені Романа Дашкевича. Про це 14 квітня повідомили в ТСН з посиланням на Бердичівську районну військову адміністрацію (РВА).

У Сумах загинув командир 27-ї реактивної артбригади🕯️ Полковник Юрій Юла був досвідченим військовим, який багато років служив у лавах Збройних сил України. Його бойовий шлях охоплював кілька формувань, зокрема 26-ту і 27-му артилерійські бригади, які відіграють ключову роль у відбитті ворожих атак на сході та півночі країни. Він був відзначений орденом Богдана Хмельницького III ступеня за відвагу й ефективне командування підрозділом у бойових умовах.

📢 «13 квітня, в результаті ракетного удару по місту Суми, отримав несумісні з життям поранення… полковник Юла Юрій Андрійович, 1982 року народження. Командир військової частини А1476, справжній патріот та кавалер ордену Богдана Хмельницького III ступеня. Юрій Юла був справжнім бойовим командиром, професіоналом своєї справи та взірцем для інших», — зазначили у повідомленні.

У Сумах загинув командир 27-ї реактивної артбригади

☝️ Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки по місту Суми, що сталася 13 квітня, загинули 34 людини, з них двоє дітей. Кількість постраждалих зросла до 119 людей, серед яких 15 дітей. Це один із найбільш трагічних ударів по цивільній інфраструктурі за останні тижні.

📌 Також після російського удару по місту Суми президент Фінляндії Александр Стубб закликав міжнародну спільноту посилити санкції проти країни-агресора.

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