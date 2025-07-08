Вівторок, 8 Липня, 2025
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США збираються надати більше зброї Україні — Трамп

Денис Молотов
Денис Молотов
США збираються надати більше зброї Україні — Трамп

Сполучені Штати мають намір посилити військову допомогу Україні. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з делегацією Ізраїлю, яка транслювалася в прямому ефірі американськими телеканалами, зокрема Fox News.

🔹 У відповідь на запитання журналістів щодо майбутніх постачань озброєння до Києва, Трамп підтвердив такі плани, наголосивши на необхідності оборони України.

📢 «Ми збираємося надіслати більше зброї. Ми маємо. Вони мають бути в змозі захистити себе. По них зараз дуже сильно б’ють. Дуже сильно б’ють. Нам доведеться відправити більше зброї. Оборонна зброя насамперед. Але по них зараз дуже, дуже б’ють», — наголосив він.

Водночас жодних конкретних термінів або обсягів нової допомоги американський лідер не озвучив.

👉 Нагадаємо, раніше у статті від імені редакції, впливове видання, яке вважається одним з улюблених серед оточення Трампа, опублікувало заклик до посилення військової підтримки України.

☝️ Також раніше президент США Дональд Трамп вкотре висловив розчарування у зв’язку з позицією російського диктатора володимира путіна щодо завершення війни проти України. В ефірі американських телеканалів глава Білого дому наголосив, що російський диктатор, за його словами, «не демонструє жодного бажання зупинятися».

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