Трамп заявив, що «путіна там вже просто немає»

Президент США Дональд Трамп увечері 3 липня вкотре висловив розчарування у зв’язку з позицією російського диктатора володимира путіна щодо завершення війни проти України. В ефірі американських телеканалів глава Білого дому наголосив, що російський диктатор, за його словами, «не демонструє жодного бажання зупинятися».

📢 «Знаєте, я дуже розчарований розмовою з путіним. Тому що, чесно кажучи, мені здається, що путіна там вже просто… немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися. І це дуже погано. Справді. Просто кажу, як є. Він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну», – наголосив Трамп.

☝️ Це вже друга публічна заява американського лідера після вчорашньої телефонної розмови з президентом росії. Після тієї бесіди Трамп заявив, що не досяг жодного прогресу в напрямку завершення бойових дій.

☝️ Нагадаємо, що телефонна розмова між Дональдом Трампом та володимиром путіним відбулася напередодні святкувань Дня незалежності США. За даними джерел, розмова тривала приблизно одну годину та охоплювала низку геополітичних питань.

Водночас у кремлі намагаються створити іншу інформаційну картину. Там заявили, що спілкування між лідерами США та рф пройшло у «відвертій і конструктивній атмосфері», але при цьому росія не збирається змінювати свою позицію щодо війни. Офіційна позиція москви залишилася незмінною: жодного відступу від поставлених цілей.