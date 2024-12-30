Понеділок, 30 Грудня, 2024
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США виділили Україні $3,4 млрд прямої бюджетної підтримки

Денис Молотов
Денис Молотов
США виділили Україні $3,4 млрд прямої бюджетної підтримки

Уряд Сполучених Штатів ухвалив рішення передати Україні $3,4 млрд у якості прямої бюджетної допомоги. Цю інформацію підтвердило Міністерство фінансів США у понеділок, 30 грудня.

📢 «У координації з Агентством США з міжнародного розвитку і з Держдепартаментом ми виділяємо $3,4 млрд», – заявила міністр фінансів Джанет Єллен.

Вона уточнила, що йдеться про завершальну виплату Україні з коштів, які Конгрес передбачив для цієї мети у 2024 році.

Джанет Єллен наголосила, що надання прямої бюджетної допомоги залежить від реформ в Україні. Основні вимоги стосуються посилення діяльності правоохоронних органів, забезпечення прозорості та ефективності функціонування державних установ. А також удосконалення антикорупційних заходів і процедур.

Цього ж дня Білий дім повідомив про рішення президента Джо Байдена виділити Україні майже $2,5 млрд на військові потреби.

Крім того, Україна та Сполучені Штати підписали угоду на $15 млрд. Ці кошти будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів і є частиною ініціативи G7, загальна сума якої становить $20 млрд.

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