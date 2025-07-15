США відкладають законопроєкт про санкції проти рф

Ініційований у Сенаті США жорсткий санкційний пакет проти росії наразі перебуває у «підвішеному стані». Причиною такого рішення стало оголошення президентом Дональдом Трампом 50-денного терміну для укладення мирної угоди між москвою і Києвом. Якщо домовленості не буде досягнуто, глава Білого дому пообіцяв запровадити серйозні обмеження особисто. Про це 15 липня повідомило видання Politico, посилаючись на власні джерела у верхній палаті Конгресу.

Як пояснив лідер республіканської більшості у Сенаті Джон Тун, просування законопроєкту Грема-Блюменталя наразі не є пріоритетом, оскільки Білий дім налаштований діяти одноосібно.

📢 «Очевидно, що президент має намір спробувати вирішити це питання самостійно. Якщо він вирішить, що просування законопроєкту посилить його позицію, ми готові долучитися. Але наразі ініціатива залишається за адміністрацією», – наголосив сенатор.

🔻 Документ, поданий сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, передбачає кардинальне посилення економічного тиску на рф.

Зокрема, він містить:

— запровадження вторинних санкцій та тарифів щонайменше у 500% на товари з держав, які продовжують активну торгівлю з росією — серед них Китай, Індія та Бразилія;

— суттєве підвищення мит на решту російського імпорту до США, попри те, що чинні обмеження вже скоротили товарообіг з рф.

📌 Проте пряма заява Дональда Трампа про готовність діяти без Конгресу, якщо путін не погодиться на мир, фактично «поставила на паузу» рух документа у Сенаті.

📌 Схожа ситуація спостерігається і в Палаті представників. Лідер республіканців Стів Скаліс під час спілкування з журналістами підтвердив, що до літніх канікул Конгрес не планує розглядати питання санкційного тиску.

📢 «Не зараз», – лаконічно відповів він на питання про перспективи розгляду пакета.

На думку Скаліса, ініціатива Трампа є достатньо серйозною, щоби змусити кремль сісти за стіл переговорів без участі законодавчого органу.

📢 «Якщо хтось і здатен змусити путіна до реальних мирних домовленостей, то це саме президент Трамп», – заявив він.

За даними Politico, частина республіканців у Конгресі вважає, що Трамп отримає більше важелів у переговорах, якщо діятиме через виконавчу гілку влади, а не через законодавчі процедури, які можуть розтягнутися на місяці.

☝️ Нагадаємо

14 липня Дональд Трамп публічно висловив розчарування діями москви та пообіцяв «дуже суворі тарифи», якщо кремль не погодиться на мирний план. Він зазначив, що дає росії 50 днів на припинення агресії та укладення угоди з Києвом.