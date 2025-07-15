Вівторок, 15 Липня, 2025
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путін відкидає ультиматуми Трампа і готується до ескалації війни – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
путін відкидає ультиматуми Трампа і готується до ескалації війни - ЗМІ

Диктатор на росії володимир путін не збирається припиняти війну проти України. Навіть попри загрозу нових жорстких санкцій від США та 50-денний ультиматум Трампа. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на три джерела, близькі до керівництва кремля.

За словами співрозмовників агентства, путін має намір продовжувати бойові дії до того часу, поки Захід не пристане на запропоновані ним умови врегулювання на грані капітуляції України.

📢 «Росія діятиме, виходячи зі слабкості України», — зазначило одне з джерел. Уточнюється, що путін розглядає можливість припинення наступу лише після того, як отримає повний контроль над чотирма українськими областями, які кремль вважає частиною рф.

Водночас джерело наголосило, що у разі прориву лінії оборони ЗСУ, бойові дії можуть охопити ще більше територій. Включаючи Дніпро, Суми та Харків.

📢 «Якщо фронт “посиплеться”, почнеться ще більша битва», — заявило джерело.

Інше джерело агентства додало, що путін вважає цілі рф стратегічно важливішими за економічні втрати від санкцій Заходу.

📢 «Його не турбують погрози США про запровадження тарифів проти Індії та Китаю за купівлю російської нафти», — заявив співрозмовник.

За словами ще одного джерела, путін досі не отримав від США або їхніх союзників жодних реалістичних мирних пропозицій.

📢 «путін вважає, що з ним ніхто серйозно не обговорював умови миру. Тому він не зупиниться, поки не досягне того, чого прагне», — зазначено у матеріалі Reuters.

📌 Нагадаємо, 14 липня Дональд Трамп пригрозив росії «дуже суворими тарифами», якщо протягом 50 днів не буде укладено мирну угоду щодо України.

☝️ Тим часом генсек НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції з Трампом заявив, що Україна отримає «величезну кількість» військової техніки, зокрема у межах нової системи логістики озброєння.

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