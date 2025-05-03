США скасували безвіз для Румунії, посилаючись на міграційні ризики

Міністерство внутрішньої безпеки США у п’ятницю, 2 травня, повідомило про офіційне скасування участі Румунії у програмі безвізового режиму (Visa Waiver Program). Причиною такого кроку вказано зміну політичного підходу нової адміністрації до питань імміграційної безпеки.

📢 «Перегляд завершився, і, враховуючи, що адміністрація президента США приділяє особливу увагу безпеці кордонів та імміграційній безпеці, Міністерство внутрішньої безпеки вирішило, що включення Румунії до програми VWP має бути скасовано», – зазначили у заяві.

Румунія стала учасником програми безвізового режиму США (Visa Waiver Program, Visa Waiver Program) лише в січні 2025 року. Тоді в Білому домі перебував президент Джо Байден. Проте вже в березні, після інавгурації Дональда Трампа, Міністерство внутрішньої безпеки ініціювало перегляд рішення щодо участі Румунії у VWP.

📌 У міністерстві наголосили, що Румунія може знову претендувати на безвіз, «якщо відповідатиме всім встановленим критеріям».

МЗС Румунії відреагувало на рішення США з жалем, зазначивши, що американська влада розглядає охорону кордонів і протидію нелегальній імміграції як ключові політичні завдання.

📢 «Ми продовжимо зусилля з повернення безвізу для румунських громадян. Уряд, візові служби та дипломатичні органи активно працюють у цьому напрямку», – заявили в міністерстві.

У контексті цього рішення варто згадати візит Дональда Трампа-молодшого до Румунії 28 квітня. Це відбулось за тиждень до першого туру президентських виборів у країні. Візит, хоч і не мав офіційного статусу, набув широкого медійного резонансу.

☑️ Крім того, США раніше погодили можливий продаж Румунії систем ППО Patriot, включаючи відповідне обладнання на суму 280 мільйонів доларів.

☝️ Також нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп вимагає рекордне фінансування для оборонного сектора на 2026 фінансовий рік. У бюджетному запиті, опублікованому 2 травня Білим домом, зазначено суму в $1,01 трильйона, що на 13% більше порівняно з поточним фінансовим роком.