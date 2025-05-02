Трамп вимагає рекордний $1,01 трлн на оборону у 2026 фінансовому році

Президент США Дональд Трамп вимагає рекордне фінансування для оборонного сектора на 2026 фінансовий рік. У бюджетному запиті, опублікованому 2 травня Білим домом, зазначено суму в $1,01 трильйона, що на 13% більше порівняно з поточним фінансовим роком. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

📢 «Ми повинні гарантувати безпеку Америки в умовах зовнішніх загроз», — пояснив Трамп. Згідно з документом, значна частина коштів призначена для посилення обороноздатності та стримування «поганих сил у світі».

🔐 На внутрішню безпеку президент США запросив $175 млрд. Ці кошти, зокрема, передбачаються на депортацію нелегальних іммігрантів та «повну безпеку на кордонах».

Одночасно адміністрація планує скорочення цивільних витрат на 22,6%, або на $163 млрд. У списку структур, що зазнають урізання, — ФБР, чий бюджет пропонують зменшити більш ніж на $500 млн. Відомо, що Трамп неодноразово звинувачував бюро у політичній упередженості та підтримці його політичних суперників з Демократичної партії.

📌 Остаточне рішення щодо бюджету ухвалюватиме Конгрес США.

📊 Раніше повідомлялось, що вже схвалений оборонний бюджет США становить $1 трлн. Президент аргументував зростання витрат тим, що «навколо багато поганих сил».

Тим часом генсек НАТО Марк Рютте запропонував нову модель оборонного фінансування, яка дозволить союзникам виконати вимогу Трампа — виділяти не менше 5% ВВП на оборону.

☝️ Також нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп заявив у своїй соціальній мережі Truth Social про намір офіційно відзначати 8 травня як День перемоги Сполучених Штатів у Другій світовій війні. Також вказано, що 11 листопада пропонується відзначати, як День перемоги у Першій світовій війні.