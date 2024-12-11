Середа, 11 Грудня, 2024
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США виділяють Україні кредит на 20 млрд доларів

Денис Молотов
Денис Молотов
США виділяють Україні кредит на 20 млрд доларів

Міністерство фінансів США оголосило про надання Україні кредиту у розмірі 20 мільярдів доларів. Ці кошти будуть погашені за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Відповідну інформацію підтвердив американський мінфін.

Міністр фінансів США Джаннет Єллен зазначила, що ці фінансові ресурси є критично важливими для України.

📢 «50 мільярдів доларів, які Велика сімка колективно виділяє в рамках цієї ініціативи, допоможуть забезпечити Україну ресурсами. Вони необхідні для підтримки служб екстреної допомоги, лікарень та інших основ її мужнього опору», — підкреслила Єллен.

Американське міністерство фінансів уточнило, що 20 мільярдів доларів вже перераховані до Фонду фінансового посередництва щодо сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України (FORTIS Ukraine FIF). Через цей фонд кошти будуть спрямовані безпосередньо до України.

Крім фінансової допомоги, адміністрація США готується до масштабного постачання зброї в Україну. Як повідомляють ЗМІ, радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван пообіцяв голові Офісу Президента Андрію Єрмаку, що до середини січня США відправлять значну кількість боєприпасів, ракет та бронетехніки. Він назвав це постачання «лавиною зброї».

☝️ Нагадаємо, раніше США оголосили про виділення Україні пакета військової допомоги на суму 725 мільйонів доларів.

👉 Також раніше було повідомлено, що президент Фінляндії Александер Стубб ухвалив рішення про надання Україні нового пакета допомоги на суму 25 мільйонів євро. У його склад увійде зимове спорядження для військових.

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