П’ятниця, 6 Червня, 2025
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США проти МКС: чотири судді опинилися під санкціями

Денис Молотов
Денис Молотов
США проти МКС: чотири судді опинилися під санкціями

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду (МКС). Вони, за оцінкою Вашингтона, були причетні до розслідувань, арештів чи судових переслідувань громадян США та Ізраїлю. Відповідна заява держсекретаря США Марко Рубіо була оприлюднена у п’ятницю, 5 червня, на сайті Державного департаменту.

📢 «Сьогодні я додаю до санкційного списку Соломі Балунгі Боссу з Уганди, Лус дель Кармен Ібаньєс Карранзу з Перу, Рейн Аделаїду Софі Алапіні Гансу з Беніну та Бету Голер зі Словенії відповідно до указу президента Трампа №14203 “Про запровадження санкцій проти Міжнародного кримінального суду”», — заявив Рубіо.

☝️Як підкреслюється у повідомленні, усі підсанкційні судді були безпосередньо задіяні в діяльності МКС, спрямованій на розгляд справ проти громадян США або Ізраїлю без згоди цих держав. Відомо, що Сполучені Штати та Ізраїль не є учасниками Римського статуту. Він є основним документом, на якому базується діяльність МКС.

📢 «Міжнародний кримінальний суд є політизованим органом, що безпідставно претендує на необмежені повноваження щодо розслідувань, обвинувачень та переслідування громадян США та наших союзників», — йдеться в заяві.

Рубіо наголосив, що такі дії створюють серйозні загрози для національної безпеки Сполучених Штатів та суверенітету їхніх партнерів.

📢 «Подібне зловживання повноваженнями підриває суверенітет і національну безпеку як Сполучених Штатів, так і наших партнерів, зокрема Ізраїлю», — заявив він.

Держсекретар також запевнив, що Вашингтон діятиме рішуче:

📢 «США вживатимуть усіх необхідних заходів для захисту свого суверенітету. А також суверенітету Ізраїлю та інших союзників від дій МКС, які ми вважаємо незаконними», — сказав Рубіо.

На завершення він закликав країни, які продовжують підтримувати МКС, публічно виступити проти того, що назвав «ганебною атакою на нашу державу та Ізраїль».

👉 Тим часом парламент Угорщини вдруге проголосував за вихід країни з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду.

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