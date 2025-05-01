США погодили продаж системи Patriot Кувейту на суму $425 мільйонів

Державний департамент США офіційно схвалив продаж уряду Кувейту зенітно-ракетної системи Patriot у версії Post-Deployment Build 8.1. Як повідомило Агентство оборонного співробітництва та безпеки у середу, 30 квітня, орієнтовна вартість угоди становить 425 мільйонів доларів.

☝️ Офіційне повідомлення про угоду вже передано до Конгресу США для проходження процедури остаточного затвердження.

У межах контракту Кувейт отримає повний спектр послуг, пов’язаних із постачанням, встановленням та модернізацією комплексу ППО Patriot. Йдеться, зокрема, про логістичну підтримку, інженерні рішення, навчання персоналу, розробку програмного забезпечення, постачання запасних частин, а також технічне обслуговування.

📢 У Держдепартаменті підкреслили, що продаж системи Patriot відповідає зовнішньополітичним та безпековим інтересам США і водночас сприятиме зміцненню обороноздатності ключового партнера у Перській затоці. Окремо наголошено, що інтеграція нового озброєння до збройних сил Кувейту відбудеться без ускладнень, а баланс сил у регіоні залишиться стабільним.

Основним виконавцем угоди стане американська корпорація RTX (колишня Raytheon Technologies), головний офіс якої розташований у Волтемі, штат Массачусетс. Наразі уряд США не отримував підтвердження щодо наявності компенсаційних домовленостей (offset agreements), однак ці умови можуть бути предметом окремих переговорів між Кувейтом та підрядником.

📊 Реалізація контракту передбачає залучення 3–5 представників уряду США або приватних підрядників, які періодично протягом наступних 8–10 років перебуватимуть у Кувейті для надання технічної допомоги та проведення обслуговування.

У Вашингтоні зазначили, що передача цієї системи не вплине на оборонні можливості самих Сполучених Штатів. Остаточна сума контракту залежатиме від бюджету, специфікацій та підсумкових домовленостей між сторонами.

📌 Напередодні також було ухвалено рішення про продаж системи Patriot Румунії. Очікується, що ця угода підвищить здатність Бухареста протистояти сучасним загрозам безпеці.

📌 На тлі цих подій варто нагадати, що кілька тижнів тому шостий президент України Володимир Зеленський заявляв про готовність придбати систему Patriot за $1,5 мільярда, однак наразі офіційної відповіді від США не надійшло.