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ЕКОНОМІКА

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 275 млн доларів

Денис Молотов
Денис Молотов
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 275 млн доларів

Сполучені Штати Америки офіційно оголосили про надання чергового пакету військової допомоги Україні на загальну суму 275 мільйонів доларів. Відповідну заяву було оприлюднено Пентагоном у середу, 20 листопада.

Це вже 70-й транш обладнання, який Вашингтон передає Україні зі своїх військових запасів, починаючи з серпня 2021 року.

📢 «Цей пакет президентських розпоряджень (PDA), орієнтовна вартість якого становить 275 млн доларів, надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб, зокрема: боєприпаси для ракетних систем, артилерії та протитанкового озброєння», – йдеться у заяві.

До нового пакета військової допомоги увійшли:

  • боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • мінометні боєприпаси калібру 60 мм і 81 мм;
  • безпілотні літальні апарати (БпЛА);
  • ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • стрілецька зброя та боєприпаси;
  • підривне обладнання;
  • хімічне, біологічне, радіологічне та ядерне захисне обладнання;
  • запчастини, допоміжне обладнання, навчання та транспортні послуги.

Раніше постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд на засіданні Ради Безпеки повідомила, що найближчими днями буде анонсовано нову партію військової допомоги для України.

Також стало відомо, що в США залишилось 7,1 мільярда доларів у бюджеті на військову підтримку України. Зазначається, що ці кошти планують повністю використати до повернення Дональда Трампа до Білого дому. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у п’ятницю, 15 листопада, в Брюсселі.

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