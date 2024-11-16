Україні передадуть усі виділені Сполученими Штатами кошти – Блінкен

Адміністрація президента США Джо Байдена «налаштована рішуче» передати Україні всі виділені для боротьби з російською агресією кошти. Це повинно статись до інавгурації Дональда Трампа. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у п’ятницю, 15 листопада, в Брюсселі. Про це повідомляє Associated Press.

📢 «Адміністрація Байдена повна рішучості допомогти Україні продовжувати боротьбу з повномасштабним вторгненням рф наступного року, відправивши їй більше допомоги, щоб країна могла стримувати окупантів і мати сильну позицію у будь-яких потенційних переговорах», – підкреслив Блінкен.

Держсекретар уточнив, що фінансова допомога має бути використана до 20 січня – дня, коли новообраний президент Дональд Трамп складе присягу.

Також Блінкен наголосив, що союзники по НАТО мають активізувати свої зусилля, щоб «забезпечити Україну грошима та озброєнням для ефективної боротьби у 2025 році або для можливості вести мирні переговори з позиції сили».

Водночас раніше прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликав міжнародну спільноту до посиленої підтримки України. Він наголошував на необхідності «підвищення ціни» для російського керівництва та його союзників.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна отримала грант від Сполучених Штатів Америки (США) у розмірі $1,35 млрд. Ці кошти будуть використані на найважливіші гуманітарні та соціальні проєкти.