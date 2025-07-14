Понеділок, 14 Липня, 2025
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США дадуть Patriot Україні, бо путін «гарно говорить, але вночі бомбить»

Денис Молотов
Денис Молотов
США дадуть Patriot Україні, бо путін «гарно говорить, але вночі бомбить»

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив, що Україна отримає від США сучасне озброєння, включно з системами протиповітряної оборони «Patriot». Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами. Американський лідер наголосив, що причина ухвалення відповідного рішення — нічні обстріли українських міст, які росія продовжує здійснювати попри раніше озвучені обіцянки.

📢 «Я дуже розчарований президентом путіним. Знаєте, я думав, що він людина, яка дотримується своїх слів, але він так гарно говорить, а потім вночі бомбить людей. Нам це не подобається. Нам це не подобається. Дякую всім», — заявив Трамп, відповідаючи на запитання журналістів.

☝️ Президент США не дав чіткої відповіді на запитання про можливість введення додаткових санкцій проти росії, лише зауважив, що «треба подивитися, що буде далі».

Водночас його публічні коментарі свідчать про зростаюче невдоволення знахабнілою поведінкою володимира путіна, особливо після чергових атак на українську територію.

🛡️ Як повідомлялося раніше, Трамп має оголосити новий план військової допомоги Україні, який передбачає не лише оборонні, а й наступальні засоби ураження. За даними джерел у Білому домі, до пакета можуть увійти ракети великої дальності, здатні уражати цілі далеко за лінією фронту.

📌 Відправка систем «Patriot» стане знаковим сигналом зміни риторики та підходу з боку адміністрації Трампа, яка донедавна обережно висловлювалася щодо масштабної військової допомоги, зосереджуючись переважно на обороні.

Нагадаємо, видання Axios повідомляло, що новий американський план допомоги Україні, ініційований за пропозицією президента Володимира Зеленського, передбачає, що європейські країни оплачуватимуть зброю американського виробництва, яка надходитиме ЗСУ.

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