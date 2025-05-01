Четвер, 1 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

Соціальна мережа X втрачає користувачів у Європі: мінус 11 мільйонів за пів року

Денис Молотов
Денис Молотов
Соціальна мережа X втрачає користувачів у Європі: мінус 11 мільйонів за пів року

Соціальна мережа X (колишній Twitter) зазнала різкого скорочення аудиторії в Європі. Як повідомило видання Politico з посиланням на звіт компанії, опублікований у межах вимог Європейського акту про цифрові послуги (Digital Services Act), з серпня 2024 року платформа втратила понад 11 мільйонів користувачів.

☝️ Найбільший відтік зафіксовано у Франції — 2,7 мільйона користувачів, далі йдуть Польща (1,8 мільйона) та Німеччина (1,3 мільйона). Загалом кількість користувачів X у Європі скоротилася на 10,5% — зі 105 мільйонів до приблизно 95 мільйонів.

У деяких країнах падіння ще більш драматичне: у Литві та Люксембурзі кількість активних акаунтів зменшилася на чверть.

Європейська комісія ще з 2023 року проводить аудит дій компанії, перевіряючи, чи дотримується соцмережа X вимог ЄС щодо боротьби з незаконним контентом, фейковими новинами та дезінформацією. Раніше платформу вже звинувачували у порушенні цифрового законодавства, хоча наразі офіційних санкцій не запроваджено.

⚠️ Придбання Twitter Ілоном Маском у 2022 році та подальше перетворення його на X супроводжувалося зміною політики щодо модерації контенту. Маск відкрито підтримує праві рухи у США та Європі, що викликало хвилю критики. Йому закидають, що платформа стала інструментом поширення мови ворожнечі та фейків.

📉 У результаті змін платформу залишила низка публічних користувачів і організацій. Серед них — письменник Стівен Кінг, британський Університет Лідса, газета The Guardian, а також офіційний акаунт міста Париж.

📌 Крім того, кілька тижнів тому в X стався глобальний збій. Тоді Ілон Маск заявив про можливу причетність України до кібератаки — коментар, що викликав обурення в медіа та експертних колах.

☝️ Нагадаємо, раніше стало відомо, що американський скандально відомий мільярдер Ілон Маск оголосив про продаж соцмережі X (колишній Twitter) своєму стартапу з розробки штучного інтелекту xAI.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Росія здійснила авіаудар по об’єкту критичної інфраструктури у Костянтинівці

ВІЙНА

Генштаб: найбільше боїв на фронті сьогодні – на трьох напрямках

ВІЙНА

У Тисі біля кордону з Угорщиною знову виявлено тіло чоловіка

СУСПІЛЬСТВО

Зеленський запровадив санкції: у списку Арестович, Азаров і «Росатом»

ВЛАДА

Туреччина готує новий безпілотний винищувач KAAN

ТЕХНОЛОГІЇ

Фейк: «Українські розкольники» придумують нові традиції у церквах

СТОПФЕЙК

В ОП повідомили кількість військових у російському полоні

СУСПІЛЬСТВО

Росіяни атакували Харків БпЛА типу «Молнія» у двох районах

ВІЙНА

Атака на Одесу: дві людини загинули, є постраждалі, руйнування

ВАЖЛИВО

Рада викликає на доповідь прем’єр-міністра щодо угоди з США по надрах

ВЛАДА
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип