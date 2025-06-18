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Солом’янський район після атаки: завершено пошуки

Денис Молотов
Денис Молотов
Солом’янський район після атаки: завершено пошуки

У столиці завершено пошуково-рятувальні роботи на місці руйнування житлового будинку в Солом’янському районі, який зазнав прямого влучання під час російської атаки. Про це у вівторок, 18 червня, повідомив Офіс генерального прокурора України в Telegram.

📢 «У Києві внаслідок вчорашнього ракетно-дронової атаки росіян загалом загинуло 28 людей. З них 23 загиблих — мешканці зруйнованого під’їзду», — зазначили в повідомленні.

Ще понад 140 людей дістали травми різного ступеня тяжкості. Серед загиблих — 91-річна жінка та 22-річний хлопець.

За інформацією ДСНС, рятувальна операція в Солом’янському районі тривала понад 39 годин і була завершена 18 червня о 19:20. Розбір конструкцій триває.

☝️ Роботи розпочали одразу після прибуття перших екстрених служб на місце трагедії. До ліквідації наслідків удару залучили понад 400 рятувальників ДСНС і понад 200 одиниць спецтехніки. Використовувалися безпілотники, пошукові собаки, аварійно-рятувальне та інженерне обладнання.

📢 «ДСНСники врятували з-під завалів 2 людей, ще близько 50 вдалося деблокувати з квартир та під’їздів. На місці працювали групи психологів — понад 220 людей дістали невідкладну психологічну допомогу. Ми використали всі ресурси, щоб врятувати життя», — повідомили в ДСНС.

Також цілодобово на місці працювали понад 300 правоохоронців, які забезпечували правопорядок. Вони залишатимуться там доти, доки буде потреба.

Станом на вечір 18 червня надійшло близько 500 заяв від громадян щодо пошкодженого майна.

☝️ Нагадаємо, нічна атака 17 червня стала однією з наймасованіших по Києву. У Солом’янському районі ракета зруйнувала дев’ятиповерховий будинок, у Дарницькому — дрон влучив у житлову багатоповерхівку, спричинивши також загибель людей.

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