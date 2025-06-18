Солом’янський район після атаки: завершено пошуки

У столиці завершено пошуково-рятувальні роботи на місці руйнування житлового будинку в Солом’янському районі, який зазнав прямого влучання під час російської атаки. Про це у вівторок, 18 червня, повідомив Офіс генерального прокурора України в Telegram.

📢 «У Києві внаслідок вчорашнього ракетно-дронової атаки росіян загалом загинуло 28 людей. З них 23 загиблих — мешканці зруйнованого під’їзду», — зазначили в повідомленні.

Ще понад 140 людей дістали травми різного ступеня тяжкості. Серед загиблих — 91-річна жінка та 22-річний хлопець.

За інформацією ДСНС, рятувальна операція в Солом’янському районі тривала понад 39 годин і була завершена 18 червня о 19:20. Розбір конструкцій триває.

☝️ Роботи розпочали одразу після прибуття перших екстрених служб на місце трагедії. До ліквідації наслідків удару залучили понад 400 рятувальників ДСНС і понад 200 одиниць спецтехніки. Використовувалися безпілотники, пошукові собаки, аварійно-рятувальне та інженерне обладнання.

📢 «ДСНСники врятували з-під завалів 2 людей, ще близько 50 вдалося деблокувати з квартир та під’їздів. На місці працювали групи психологів — понад 220 людей дістали невідкладну психологічну допомогу. Ми використали всі ресурси, щоб врятувати життя», — повідомили в ДСНС.

Також цілодобово на місці працювали понад 300 правоохоронців, які забезпечували правопорядок. Вони залишатимуться там доти, доки буде потреба.

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Станом на вечір 18 червня надійшло близько 500 заяв від громадян щодо пошкодженого майна.

☝️ Нагадаємо, нічна атака 17 червня стала однією з наймасованіших по Києву. У Солом’янському районі ракета зруйнувала дев’ятиповерховий будинок, у Дарницькому — дрон влучив у житлову багатоповерхівку, спричинивши також загибель людей.