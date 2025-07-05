Словаччина знову блокує санкції ЄС через питання російського газу

Словаччина вдруге поспіль заблокувала ухвалення 18-го пакету санкцій Європейського Союзу проти росії. Відповідне рішення було озвучено після чергового засідання постійних представників країн-членів ЄС у Брюсселі. Про це у п’ятницю, 4 липня, повідомило агентство TASR, посилаючись на коментар відділу комунікацій МЗС та європейських справ Словаччини.

Як зазначається, уряд Роберта Фіцо продовжує наполягати, що санкції не можуть бути підтримані без належних гарантій від Єврокомісії. Ці гарантії мають компенсувати потенційні негативні наслідки, які можуть виникнути внаслідок імплементації програми RePowerEU. Вона передбачає повну відмову ЄС від імпорту російського газу до 2028 року.

☝️ У Братиславі вважають, що така ініціатива несе значні ризики для національної економіки, особливо в частині зростання цін на енергоносії та зниження енергетичної безпеки країни. Словацькі урядовці наголошують, що позиція країни зумовлена виключно необхідністю захисту економічної конкурентоспроможності та добробуту громадян.

На цьому тижні до Словаччини прибула група високопоставлених експертів Єврокомісії, яка провела переговори з Міністерством економіки, енергетичними компаніями та представниками промисловості. Обговорення стосувалося способів нейтралізації загроз, які виникають у зв’язку з RePowerEU. Втім, остаточного порозуміння наразі досягти не вдалося.

📌 У зовнішньополітичному відомстві Словаччини підкреслили, що країна позитивно оцінює діалог з Єврокомісією. Водночас наголошено на необхідності глибшого розуміння позиції Братислави, особливо в контексті енергетичних викликів.

Нагадаємо, разом зі Словаччиною, Угорщина також виступила проти нових санкцій, які передбачають скорочення імпорту дешевих енергоносіїв з росії.

Хоча МЗС Словаччини декларує готовність до конструктивних переговорів, до моменту усунення ключових застережень з боку уряду ухвалення нового санкційного пакета залишатиметься заблокованим.

☝️ Також раніше стало відомо, що в понеділок, 30 червня, Європейська рада підтвердила продовження економічних санкцій проти російської федерації до 31 січня 2026 року. Це рішення ухвалене у відповідь на триваючу війну росії проти України, яку ЄС вважає грубим порушенням міжнародного права та принципів суверенітету.