Субота, 5 Липня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЕКОНОМІКА
ЕКОНОМІКА

Словаччина знову блокує санкції ЄС через питання російського газу

Денис Молотов
Денис Молотов
Словаччина знову блокує санкції ЄС через питання російського газу

Словаччина вдруге поспіль заблокувала ухвалення 18-го пакету санкцій Європейського Союзу проти росії. Відповідне рішення було озвучено після чергового засідання постійних представників країн-членів ЄС у Брюсселі. Про це у п’ятницю, 4 липня, повідомило агентство TASR, посилаючись на коментар відділу комунікацій МЗС та європейських справ Словаччини.

Як зазначається, уряд Роберта Фіцо продовжує наполягати, що санкції не можуть бути підтримані без належних гарантій від Єврокомісії. Ці гарантії мають компенсувати потенційні негативні наслідки, які можуть виникнути внаслідок імплементації програми RePowerEU. Вона передбачає повну відмову ЄС від імпорту російського газу до 2028 року.

☝️ У Братиславі вважають, що така ініціатива несе значні ризики для національної економіки, особливо в частині зростання цін на енергоносії та зниження енергетичної безпеки країни. Словацькі урядовці наголошують, що позиція країни зумовлена виключно необхідністю захисту економічної конкурентоспроможності та добробуту громадян.

На цьому тижні до Словаччини прибула група високопоставлених експертів Єврокомісії, яка провела переговори з Міністерством економіки, енергетичними компаніями та представниками промисловості. Обговорення стосувалося способів нейтралізації загроз, які виникають у зв’язку з RePowerEU. Втім, остаточного порозуміння наразі досягти не вдалося.

📌 У зовнішньополітичному відомстві Словаччини підкреслили, що країна позитивно оцінює діалог з Єврокомісією. Водночас наголошено на необхідності глибшого розуміння позиції Братислави, особливо в контексті енергетичних викликів.

Нагадаємо, разом зі Словаччиною, Угорщина також виступила проти нових санкцій, які передбачають скорочення імпорту дешевих енергоносіїв з росії.

Хоча МЗС Словаччини декларує готовність до конструктивних переговорів, до моменту усунення ключових застережень з боку уряду ухвалення нового санкційного пакета залишатиметься заблокованим.

☝️ Також раніше стало відомо, що в понеділок, 30 червня, Європейська рада підтвердила продовження економічних санкцій проти російської федерації до 31 січня 2026 року. Це рішення ухвалене у відповідь на триваючу війну росії проти України, яку ЄС вважає грубим порушенням міжнародного права та принципів суверенітету.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

НОВИНИ ТИЖНЯ

Атака на Івано-Франківщину: уламки влучили в церкву

ВІЙНА

росія стала першою у Світі, хто офіційно визнав «Талібан»

ПОДІЇ

У ніч на 4 липня рф запустила по Україні 550 БпЛА та ракет

ВАЖЛИВО

росія атакувала Україну 52 дронами: більшість – збито

ВІЙНА

Миколаїв атакували вночі: пошкоджено житло, складські будівлі

ВІЙНА

Технічне обстеження будівель і споруд: коли, навіщо та як проходить цей процес?

СУСПІЛЬСТВО

Половина боїв – на трьох напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Більшість боїв зосереджено на трьох напрямках: Генштаб оновив карту

ВІЙНА

Стокгольм підтримує Україну на тлі зменшення допомоги США

ВАЖЛИВО

Атака на Львівщину: ворог цілив по критичній інфраструктурі

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"