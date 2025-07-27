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Сіверськодончанин Петро Щуров загинув у боях за Україну

Денис Молотов
Денис Молотов
Сіверськодончанин Петро Щуров загинув у боях за Україну

Сіверськодонецька громада знову понесла болючу втрату. У боях за Україну загинув Петро Щуров. Про загибель повідомив його близький друг Аріф Багіров на своїй сторінці у Facebook.

📢 «Назавжди 44. Хай буде пам’ять твоя благословенна, крутий Друг з величезним серцем. Загинув у бою. Скорбота😭»

Петро був відомий у рідному місті як енергійна, творча та щира людина. У певні періоди життя він працював у медійній сфері, мав неабиякий талант. Його легко було впізнати за відкритістю, життєлюбством і здатністю підтримати у найскладніші моменти.

Ще на початку війни на Донбасі (за часів АТО) Петро став до лав оборонців країни. Він не був байдужим — свідомо пішов боронити Україну.

У День народження свій та своєї матері, якої немає вже 10 років, Петро написав:

«Мам, я знаю, що ти найменше хотіла бачити мене в пікселі та з автоматом, але так вийшло.
Ми не обираємо часи, в яких живемо.
Але я впевнений, що і ти, і тато пишалися б мною…
Хлопці та дівчата, друзі мої, зателефонуйте своїм старим сьогодні, просто ‘Як справи?’
Це і буде найкращий подарунок для мене…»

Сіверськодонецька міська військова адміністрація (МВА) також висловила глибокі співчуття родині, друзям і побратимам загиблого.

📢 «Нестерпно болить за тебе, земляче… Ми низько схиляємо голови у скорботі», – йдеться у повідомленні.

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