П’ятниця, 6 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Сікорський пригадав Маску образу на тлі скандалу з Трампом

Денис Молотов
Денис Молотов
Сікорський пригадав Маску образу на тлі скандалу з Трампом

На тлі публічного конфлікту між президентом США Дональдом Трампом та Ілоном Маском, польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський нагадав засновнику SpaceX про березневу образу, коментуючи нові політичні події. У п’ятницю, 5 червня, у своєму дописі в соціальній мережі X (колишній Twitter) Сікорський іронічно зауважив, що реальна політика виявилася складнішою, ніж уявляв американський мільярдер.

📢 «Бачиш, велика людина, політика складніша, ніж ти думав», — написав глава польського МЗС, звертаючись безпосередньо до Маска.

Так Сікорський відреагував на події, що розгортаються навколо протистояння Маска з Дональдом Трампом. А також згадав попередню ситуацію, коли підприємець публічно назвав його «маленькою людиною» після пропозицій щодо пошуку альтернативи Starlink у сфері супутникового зв’язку.

☝️Конфлікт між Маском і Трампом загострився після того, як глава Tesla Inc. жорстко розкритикував запропонований законопроєкт про скорочення державних видатків, публічно закликавши «вбити закон». У відповідь Трамп заявив, що Ілон Маск «збожеволів», і висловив незадоволення його позицією.

Натомість Маск пішов ще далі. Він наголосив, що Дональд Трамп здобув перемогу на президентських виборах 2024 року виключно завдяки його підтримці. Крім того, засновник SpaceX знову згадав справу Джеффрі Епштейна, припустивши можливу причетність Трампа до неї.

Маск також оголосив про початок процедури виведення з експлуатації корабля Dragon на тлі очікуваного скорочення державного фінансування космічних програм.

📉 Конфліктні заяви мали наслідки й на ринку. За підсумками торгів 5 червня акції Tesla впали на 14,2%, знизившись до $284,7 за одиницю.

☝️ Також нагадаємо, що колишній радник адміністрації Дональда Трампа Стів Беннон виступив із жорсткою заявою проти Маска. Він запропонував рішучі дії проти мільярдера.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Під час атаки росіяни пошкодили лінії метро у Києві

ВІЙНА

Атака рф на Львівщину: пошкоджено промисловий обʼєкт

ВІЙНА

The Telegraph: рф зосередила 125 тис. військових біля Сум і Харкова, але головна мета – Донеччина

ПОДІЇ

Атака рф пошкодила залізницю на Київщині: потяги змінюють маршрути

ВІЙНА

Масована атака рф на Тернопіль: постраждали інфраструктура

ВАЖЛИВО

Масована атака на Луцьк: одна людина загинула, п’ятнадцятеро постраждали

ВАЖЛИВО

Генштаб: до половини боїв – на Покровському та Курському напрямках

ВІЙНА

Наслідки масованого російського повітряного удару по Києву

ВАЖЛИВО

Готували теракти біля ТЦК у Дніпрі та на Львівщині: СБУ затримала агентів фсб

ПОДІЇ

“Павутина” – лише початок: складна протидія рф триватиме, інші операції вже готуються – Washington Post

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"