Сікорський пригадав Маску образу на тлі скандалу з Трампом

На тлі публічного конфлікту між президентом США Дональдом Трампом та Ілоном Маском, польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський нагадав засновнику SpaceX про березневу образу, коментуючи нові політичні події. У п’ятницю, 5 червня, у своєму дописі в соціальній мережі X (колишній Twitter) Сікорський іронічно зауважив, що реальна політика виявилася складнішою, ніж уявляв американський мільярдер.

📢 «Бачиш, велика людина, політика складніша, ніж ти думав», — написав глава польського МЗС, звертаючись безпосередньо до Маска.

Так Сікорський відреагував на події, що розгортаються навколо протистояння Маска з Дональдом Трампом. А також згадав попередню ситуацію, коли підприємець публічно назвав його «маленькою людиною» після пропозицій щодо пошуку альтернативи Starlink у сфері супутникового зв’язку.

☝️Конфлікт між Маском і Трампом загострився після того, як глава Tesla Inc. жорстко розкритикував запропонований законопроєкт про скорочення державних видатків, публічно закликавши «вбити закон». У відповідь Трамп заявив, що Ілон Маск «збожеволів», і висловив незадоволення його позицією.

Натомість Маск пішов ще далі. Він наголосив, що Дональд Трамп здобув перемогу на президентських виборах 2024 року виключно завдяки його підтримці. Крім того, засновник SpaceX знову згадав справу Джеффрі Епштейна, припустивши можливу причетність Трампа до неї.

Маск також оголосив про початок процедури виведення з експлуатації корабля Dragon на тлі очікуваного скорочення державного фінансування космічних програм.

📉 Конфліктні заяви мали наслідки й на ринку. За підсумками торгів 5 червня акції Tesla впали на 14,2%, знизившись до $284,7 за одиницю.

☝️ Також нагадаємо, що колишній радник адміністрації Дональда Трампа Стів Беннон виступив із жорсткою заявою проти Маска. Він запропонував рішучі дії проти мільярдера.