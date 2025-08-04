Шини на трактор: як вибрати та скільки коштують в Україні

Правильно підібрані шини для трактора — це запорука ефективної роботи сільськогосподарської техніки, економії пального та довговічності машини. Враховуючи важкі умови експлуатації в полях або на будівництві, до вибору шин слід підходити уважно. Якщо ви плануєте купити шини до трактора, цей матеріал допоможе вам зорієнтуватися в основних характеристиках, видах шин і ціновому діапазоні в Україні.

Основні типи шин для тракторів

Перед тим як купити шини для трактора, потрібно розуміти, які типи шин існують та в яких умовах вони використовуються:

Радіальні шини. Підходять для роботи на м’якому ґрунті. Вони забезпечують кращу амортизацію, менше ущільнюють ґрунт і мають довший термін служби.

Підходять для роботи на м’якому ґрунті. Вони забезпечують кращу амортизацію, менше ущільнюють ґрунт і мають довший термін служби. Діагональні шини. Класичний тип, який використовується на різних видах техніки. Вони мають міцну боковину і добре працюють на нерівних ділянках.

Класичний тип, який використовується на різних видах техніки. Вони мають міцну боковину і добре працюють на нерівних ділянках. Всесезонні. Добре підходять для змінних погодних умов, особливо якщо техніка використовується протягом усього року.

Добре підходять для змінних погодних умов, особливо якщо техніка використовується протягом усього року. Спеціалізовані. Наприклад, шини для навантажувачів, мінітракторів або для транспортування.

На що звертати увагу при виборі шин

При виборі нових шин слід враховувати:

Розмірність. Вказується у форматі (наприклад, 16.9-30), де перша цифра — ширина шини, друга — діаметр.

Вказується у форматі (наприклад, 16.9-30), де перша цифра — ширина шини, друга — діаметр. Індекс навантаження та швидкості. Дуже важливо дотримуватися технічних характеристик, рекомендованих виробником трактора.

Дуже важливо дотримуватися технічних характеристик, рекомендованих виробником трактора. Умови експлуатації. Якщо трактор працює переважно в полі — вибирайте моделі з глибоким протектором; для асфальту — з меншим зносом.

Якщо трактор працює переважно в полі — вибирайте моделі з глибоким протектором; для асфальту — з меншим зносом. Виробник. На українському ринку представлені як вітчизняні, так і зарубіжні бренди. Варто обирати перевірених виробників із гарантією.

Шини на трактора: ціна в Україні

Сьогодні шини на трактора ціна яких залежить від типу, розміру, бренду та умов експлуатації, мають великий розбіг. Для орієнтира можна виділити такі діапазони:

Бюджетні варіанти. Від 3 000 до 6 000 грн за одиницю. Часто це вітчизняні або азійські бренди.

Від 3 000 до 6 000 грн за одиницю. Часто це вітчизняні або азійські бренди. Середній сегмент. Від 7 000 до 12 000 грн. Найкраще співвідношення ціни та якості.

Від 7 000 до 12 000 грн. Найкраще співвідношення ціни та якості. Преміальні моделі. Вартість від 13 000 грн і вище. Висока зносостійкість, гарантія, стійкість до пошкоджень.

При покупці слід враховувати не лише ціну, а й сервісну підтримку, гарантії, можливість доставки по Україні.

Де купити шини на трактор в Україні

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Поради щодо експлуатації та зберігання шин

Щоб шини служили довше, дотримуйтесь кількох порад:

Регулярно перевіряйте тиск у шинах — особливо перед початком сезону.

Уникайте перевантаження техніки — це головна причина деформацій і швидкого зносу.

Якщо трактор не використовується взимку — зніміть шини й зберігайте їх у сухому прохолодному приміщенні, захищеному від сонця.

Раз на рік проводьте балансування та огляд на наявність пошкоджень.

Висновок: Обираючи тракторні шини, не варто економити на якості — від цього залежить не лише ефективність роботи, а й безпека. Завжди звертайтесь до перевірених постачальників та не нехтуйте характеристиками, рекомендованими виробником техніки. Якщо вам потрібно купити шини для трактора — скористайтесь онлайн-магазином Landmann і отримайте гарантію надійної покупки.