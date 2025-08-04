Понеділок, 4 Серпня, 2025
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Шини на трактор: як вибрати та скільки коштують в Україні

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Сергій Фоменко
Сергій Фоменко
Як обрати та де купити шини для трактора

Правильно підібрані шини для трактора — це запорука ефективної роботи сільськогосподарської техніки, економії пального та довговічності машини. Враховуючи важкі умови експлуатації в полях або на будівництві, до вибору шин слід підходити уважно. Якщо ви плануєте купити шини до трактора, цей матеріал допоможе вам зорієнтуватися в основних характеристиках, видах шин і ціновому діапазоні в Україні.

Основні типи шин для тракторів

Перед тим як купити шини для трактора, потрібно розуміти, які типи шин існують та в яких умовах вони використовуються:

  • Радіальні шини. Підходять для роботи на м’якому ґрунті. Вони забезпечують кращу амортизацію, менше ущільнюють ґрунт і мають довший термін служби.
  • Діагональні шини. Класичний тип, який використовується на різних видах техніки. Вони мають міцну боковину і добре працюють на нерівних ділянках.
  • Всесезонні. Добре підходять для змінних погодних умов, особливо якщо техніка використовується протягом усього року.
  • Спеціалізовані. Наприклад, шини для навантажувачів, мінітракторів або для транспортування.

На що звертати увагу при виборі шин

При виборі нових шин слід враховувати:

  • Розмірність. Вказується у форматі (наприклад, 16.9-30), де перша цифра — ширина шини, друга — діаметр.
  • Індекс навантаження та швидкості. Дуже важливо дотримуватися технічних характеристик, рекомендованих виробником трактора.
  • Умови експлуатації. Якщо трактор працює переважно в полі — вибирайте моделі з глибоким протектором; для асфальту — з меншим зносом.
  • Виробник. На українському ринку представлені як вітчизняні, так і зарубіжні бренди. Варто обирати перевірених виробників із гарантією.

Шини на трактора: ціна в Україні

Сьогодні шини на трактора ціна яких залежить від типу, розміру, бренду та умов експлуатації, мають великий розбіг. Для орієнтира можна виділити такі діапазони:

  • Бюджетні варіанти. Від 3 000 до 6 000 грн за одиницю. Часто це вітчизняні або азійські бренди.
  • Середній сегмент. Від 7 000 до 12 000 грн. Найкраще співвідношення ціни та якості.
  • Преміальні моделі. Вартість від 13 000 грн і вище. Висока зносостійкість, гарантія, стійкість до пошкоджень.

При покупці слід враховувати не лише ціну, а й сервісну підтримку, гарантії, можливість доставки по Україні.

Де купити шини на трактор в Україні

Завдяки розвитку онлайн-торгівлі, купити шини на трактор в Україні можна в кілька кліків. Наприклад, на сайті Landmann представлений широкий вибір тракторних шин із доставкою в будь-який регіон. Кожна модель супроводжується докладним описом, технічними характеристиками та фото.

Онлайн-магазини часто пропонують вигідні умови оплати, знижки при купівлі комплекту шин, а також консультації фахівців.

Поради щодо експлуатації та зберігання шин

Щоб шини служили довше, дотримуйтесь кількох порад:

  • Регулярно перевіряйте тиск у шинах — особливо перед початком сезону.
  • Уникайте перевантаження техніки — це головна причина деформацій і швидкого зносу.
  • Якщо трактор не використовується взимку — зніміть шини й зберігайте їх у сухому прохолодному приміщенні, захищеному від сонця.
  • Раз на рік проводьте балансування та огляд на наявність пошкоджень.

Висновок: Обираючи тракторні шини, не варто економити на якості — від цього залежить не лише ефективність роботи, а й безпека. Завжди звертайтесь до перевірених постачальників та не нехтуйте характеристиками, рекомендованими виробником техніки. Якщо вам потрібно купити шини для трактора — скористайтесь онлайн-магазином Landmann і отримайте гарантію надійної покупки.

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