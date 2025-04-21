Швеція може очолити переозброєння ЄС

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс вважає, що Швеція здатна стати лідером переозброєння Європейського Союзу (ЄС). Про це він заявив під час візиту до країни у неділю, 20 квітня, повідомляє STV.

📢 «Завдяки сильній оборонній промисловості та активному переозброєнню, Швеція може стати прикладом для решти членів Євросоюзу», — зазначив Кубілюс.

За словами єврокомісара, Європа наразі переживає безпрецедентне зростання потреб у військовому озброєнні. У цьому контексті саме такі країни, як Швеція, повинні очолити відповідні процеси у межах ЄС.

Кубілюс також наголосив на проблемах, що гальмують розвиток оборонної промисловості в Європі. Він зауважив, що сектор залишається фрагментованим через відсутність єдиного внутрішнього ринку, а це змушує держави-члени витрачати значні ресурси поза межами Євросоюзу.

📢 «У нас мало часу на розвиток нашої обороноздатності. Розвідувальні служби країн ЄС прогнозують, що росія може випробувати статтю 5 НАТО до 2030 року», — застеріг посадовець.

☝️ Нагадаємо, Швеція раніше оголосила про передачу Україні 19-го пакета військової допомоги. Його загальна вартість становить рекордні $1,6 млрд. До нього входять компоненти для посилення української ППО, артилерії, засоби супутникового зв’язку, а також підтримка морського потенціалу.

✅ Також раніше Швеція оголошувала про передачу Україні 18-го пакета військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення росії. Загальна вартість підтримки становить 13,5 мільярда шведських крон, що еквівалентно майже 1,3 мільярда доларів США.

💢 26 квітня міністр оборони Швеції Пол Йонсон оголосив про запуск амбітного плану військового переозброєння країни. Він планує стати найбільшим з часів холодної війни.

⚠️ Окрім того, Швеція розпочала масштабну модернізацію цивільних укриттів: усі 64 тисячі захисних споруд у країні мають бути приведені до стану, здатного витримати навіть ядерну атаку.