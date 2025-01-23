Швеція інвестує в ОПК України та надасть масштабну допомогу

Заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв провів зустріч із бригадним генералом Йоганом Аксельссоном, директором управління випробувань і оцінки технічних систем шведської урядової постачальної агенції FMV. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони у четвер, 23 січня.

Під час зустрічі сторони дійшли згоди щодо розробки двосторонньої угоди, яка сприятиме впровадженню спільних проєктів у галузі оборонно-промислового комплексу. Також було обговорено конкретні пропозиції та визначено пріоритетні напрямки співпраці, серед яких – перелік виробів, які планується випускати.

📢 «Безумовно, ППО та боєприпаси залишаються пріоритетами України. Окрема необхідність – розвиток далекобійних можливостей», – підкреслив Сергій Боєв.

У свою чергу, Йоган Аксельссон зауважив, що Швеція готується ухвалити позитивне рішення щодо нового пакета військової допомоги Україні. За його словами, це буде найбільший пакет від початку повномасштабного вторгнення росії, який передбачає не лише надання озброєння, але й інвестиції у розвиток української оборонної промисловості, зокрема для посилення далекобійних можливостей.

Окремо було погоджено деталі реалізації контрактів на виробництво бронетехніки, зокрема шведських БМП CV-90. Планується створити партнерство, яке дозволить проводити технічне обслуговування та ремонт цих бойових машин безпосередньо в Україні.

Також у межах переговорів розглядалися питання забезпечення стабільного зв’язку на полі бою для виконання завдань Сил оборони. Шведська сторона зазначила, що має ефективні рішення у сфері супутникового зв’язку, які вже довели свою результативність.

Нагадаємо, Швеція виділила Україні 63 мільйони євро, з яких 43 мільйони призначено для фінансування інституцій, а ще 20 мільйонів – для розвитку оборонно-промислового комплексу.

📌 Раніше шостий президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Швеції за рішення надати нашій країні військову допомогу на суму понад 445 мільйонів доларів.

☝️ Як було раніше повідомлено, за словами Марка Рютте, Альянс НАТО повинен більше інвестувати в оборонну сферу. Також подбати про розширення виробничі потужності оборонної промисловості й брати на себе більшу частку витрат, пов’язаних із підтримкою України.