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Швейцарія приєдналася до 17-го пакета санкцій ЄС проти росії

Денис Молотов
Денис Молотов
Швейцарія приєдналася до 17-го пакета санкцій ЄС проти росії

Швейцарська влада посилила санкції проти росії, приєднавшись до чергового, 17-го пакета обмежень, ухваленого Європейським Союзом 20 травня. Про це повідомляється на офіційному сайті уряду Швейцарії у вівторок, 3 червня.

📢 «Під санкції потрапили 17 фізичних осіб і 58 компаній, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом», — зазначається в повідомленні. Їхні активи заморожено, також їм заборонено в’їзд і транзит територією країни.

Крім того, у санкційний список потрапили 189 суден так званого тіньового флоту рф, що використовуються для транспортування нафти в обхід міжнародних обмежень.

У сфері торгівлі посилено експортний контроль щодо ще 31 компанії, зокрема з третіх країн — тобто тих, що не є членами ЄС. Для них значно ускладнюється доступ до товарів європейського виробництва. Особливо тих, які можуть мати військове призначення.

📢 «Усі нові санкції проти російської федерації набули чинності 3 червня», — наголосили у швейцарському уряді.

Проєкт 17-го пакету санкцій був представлений Єврокомісією на початку травня і надісланий державам-членам для обговорення. Посли розпочали погодження санкційних заходів минулого тижня.

☝️ Так, 14 травня ЄС погодив, а вже 20 травня затвердив 17-й пакет санкційних обмежень, значна частина якого спрямована саме на тіньовий флот росії.

Також нещодавно шостий президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем. Вони є авторами законопроєкту щодо нових масштабних санкцій проти рф.

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