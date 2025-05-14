ЄС погодив 17-й пакет санкцій проти росії – ЗМІ

Посли країн-членів Євросоюзу погодили 17-й пакет санкцій проти росії. Про це у середу, 14 травня, повідомив редактор «Радіо Свобода» з питань Європи Рікард Йозвяк у соцмережі X (колишній Twitter).

📢 «Посли ЄС щойно дали “зелене світло” 17-му пакету санкцій щодо росії», – написав він.

За словами журналіста, одночасно було схвалено окремі санкції за порушення прав людини, гібридні втручання в інших країнах та застосування хімічної зброї.

У свою чергу, видання «Європейська правда» з посиланням на високопоставленого дипломата повідомило, що одним із ключових елементів нового пакета санкцій проти росії став «тіньовий флот». До списку обмежень включено близько 200 суден, зокрема нафтові танкери, які використовуються для обходу західних санкцій.

Також під нові обмеження потрапили приблизно 30 компаній, які причетні до нелегального постачання товарів подвійного призначення або схем уникнення чинних санкцій.

👤 Окрім цього, Євросоюз погодив 75 індивідуальних санкцій, які стосуються фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із військово-промисловим комплексом рф.

📅 Остаточне затвердження пакета санкцій проти росії заплановане на 20 травня, під час засідання Ради ЄС у закордонних справах.

🔙 Нагадаємо, що проєкт 17-го пакету санкцій був представлений Єврокомісією на початку травня і надісланий державам-членам для обговорення. Посли розпочали погодження санкційних заходів минулого тижня.

☝️Також У понеділок, 12 травня, стало відомо, що у британській столиці відбудеться важлива зустріч очільників МЗС провідних країн Європейського Союзу. Вона буде присвячена підтримці України та зміцненню європейської оборони. Ініціатором перемовин виступив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.