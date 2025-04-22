Вівторок, 22 Квітня, 2025
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Швейцарія підтримала антиросійські санкції ЄС

Денис Молотов
Денис Молотов
Швейцарія підтримала антиросійські санкції ЄС

Уряд Швейцарії офіційно приєднався до нового пакета санкцій Європейського Союзу, спрямованого проти росії. У рамках оновлень до обмежувальних заходів під санкції проти російських ЗМІ потрапили вісім організацій, які діють в інформаційній сфері.

📢 Як повідомила Федеральна влада Швейцарії, Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER) вніс відповідні зміни до додатків 8 і 25 Указу про заходи, пов’язані з ситуацією в Україні. Рішення було ухвалено 17 квітня 2025 року, а санкції набудуть чинності вже 23 квітня.

У повідомленні зазначено, що назви російських ЗМІ, на які поширюються обмеження, не уточнюються. Також оновлено інформацію щодо 158 осіб та організацій, які вже перебували під санкційним тиском.

Ці заходи відповідають загальній політиці координації санкційної стратегії Швейцарії з Європейським Союзом. Вони спрямовані на протидію кремлівській пропаганді та фінансуванню війни проти України.

☝️ Нагадаємо, що ще у березні міністри закордонних справ країн ЄС обговорювали перспективи запровадження нових обмежень проти рф, а також подальші кроки для посилення підтримки України на міжнародному рівні.

Також у п’ятницю, 18 квітня, шостий президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів проти низки громадян рф. Під санкції потрапили відомі російські артисти, спортсмени, а також особи й компанії, причетні до ракетної індустрії країни-агресора.

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