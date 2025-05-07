Шмигаль прибув до Сум: Уряд вшанував памʼять загиблих від ракетних ударів

Урядова делегація на чолі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем прибула до Сумської області. Про це глава уряду повідомив у середу, 7 травня, через свій Телеграм-канал.

За словами Шмигаля, разом із віцепрем’єр-міністром Олексієм Кулебою, головою Держагентства відновлення Сергієм Сухомлиним та очільником Сумської ОВА Олегом Григоровим вони вшанували пам’ять загиблих від російського ракетного удару, що стався 13 квітня.

📢 «Ниций та жорстокий удар балістикою по мирному населенню забрав життя 35 людей, серед яких двоє дітей. Ніколи не забудемо й не пробачимо ворогу ці злочини. Світла пам’ять загиблим», — наголосив прем’єр.

1 з 6

13 квітня Суми зазнали потужного удару російською балістичною ракетою. Тоді жертвами атаки стали десятки мирних мешканців, зокрема діти.

☝️Нагадаємо, 7 та 8 травня у Сумах оголошено Днями жалоби, оскільки вчора росія знову вдарила балістикою по передмістю Сум. Внаслідок обстрілу загинули шестирічний хлопчик, 20-річна дівчина та 41-річний чоловік. Ще восьмеро людей, серед яких четверо дітей, дістали поранення. Стан двох потерпілих залишається критичним.