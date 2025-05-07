У Сумській громаді оголосили жалобу за жертвами ракетного удару

Сумська міська рада повідомила, що в громаді оголошено два Дні жалоби — 7 та 8 травня — на знак вшанування загиблих у результаті ворожого ракетного обстрілу, що стався напередодні у Великочернеччинському старостаті.

📢 «У Сумській громаді оголошено 7 та 8 травня Днями жалоби за загиблими у Великочернеччинському старостаті», – йдеться у повідомленні міськради.

☝️ На період жалоби державні прапори на адмінбудівлях, підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності буде приспущено. Всі розважальні заходи на території міста скасовано.

Крім того, упродовж двох днів діятиме заборона на використання розважальної музики у закладах торгівлі, громадського харчування та у громадському транспорті.

Як повідомлялося, російські війська завдали ракетного удару по передмістю Сум близько 17:35 у вівторок, 6 травня. Внаслідок обстрілу було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Після уточнення інформації стало відомо, що загинули троє мирних жителів: шестирічний хлопчик, 20-річна дівчина та 41-річний чоловік.

Крім того, поранення отримали вісім людей — четверо дітей та четверо дорослих. Двоє з них перебувають у вкрай важкому стані та проходять лікування у медичних закладах.

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☝️ Також нагадаємо, що про чергову атаку на Запоріжжя повідомив у вівторок ввечері, 6 травня, голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров. За його словами, внаслідок російського удару постраждало щонайменше троє цивільних, а ще одна людина опинилася під завалами. Згодом він уточнив, що постраждалого дістали рятувальники та надали невідкладну медичну допомогу.